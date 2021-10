Christian Nodal offrirait-il un cadeau luxueux à la mère de Belinda ? | Instagram

Christian Nodal n’a pas manqué l’occasion de montrer l’affection qui l’unit désormais à la famille de Belinda, ainsi il fêta l’anniversaire de sa bien-aimée Belle-mère Souhaitez-vous offrir un cadeau luxueux?

Les « chanteur« , Christian Nodal, s’est distingué en étant une personne extrêmement détaillée et ce sont les mêmes réseaux sociaux et Belinda elle-même, les ordres de le démontrer, maintenant c’était la belle-mère de Christian Jesús González qui a reçu l’un de ses détails précieux.

Les « chanteur de musique régionale« Il fêterait d’une manière très spéciale Belinda Schüll, mère de sa fiancée, qui a récemment fêté son anniversaire.

Christian Nodal célèbre la mère de Belinda avec une sérénade. Photo : Capture Instagram

Opportunité que l’interprète de « Bouteille après bouteille« Je ne laisserais pas passer pour conquérir le chef de famille et l’un des êtres les plus importants dans la vie de l’enfant star de la télévision, Belinda.

Il faut se rappeler que « Le Nodéli« Ils ont officiellement annoncé leurs fiançailles le 25 mai, donc le natif de Caborca ​​fait presque partie de la famille espagnole.

Alors pour fêter sa « chère belle-mère », le originaire de Caborca, Sonora a décidé de donner un détail très spécial alors elle a fait irruption de façon inattendue au milieu du dîner pour offrir une sérénade au célébrant.

Le régional mexicain, était accompagné du mariachi avec qui il interprétait la mélodie, « album d’amour« par Antonio Aguilar.

Les réseaux sociaux se sont chargés de faire circuler la vidéo dans laquelle a vécu le moment spécial que la belle-mère des Grammy et Billboard a reconnu, qui est notamment émue par le beau détail.

Apparemment, le fils de Cristina Nodal et Jaime González, a réussi à surprendre à la fois sa belle-mère et l’interprète de « Sapito » qui ne s’attendait apparemment pas à cette surprise.

Sans aucun doute, c’était quelque chose qui allait non seulement conquérir le cœur de la matriarche du Peregrín Schüll, mais aussi les admirateurs et les partisans du couple qui ont applaudi le geste de Nodal, assurant qu’avec cela, il aurait conquis la famille de sa future épouse. . . .

De même, les internautes pensaient que le artiste de 22 ans Il est « très aimé dans la famille » et on peut dire qu’il est bien reçu par sa future belle-mère.

Maman Beli était émue, tu vois qu’elle l’aime bien ; Mme Belinda vient de gagner un enfant de plus, et quel fils ! », Beau détail, Christian toujours aussi détaillé, Mme Belinda l’aime bien, Les deux « Bélis » ont été impressionnés, ont-ils souligné en commentaires.

Heureusement, aujourd’hui Mme Belinda Schüll a pu profiter de son anniversaire après que la chanteuse et sa famille aient vécu des moments d’inquiétude pour sa santé, ceci en étant testée positive à la contagion pour laquelle elle a été transférée à l’hôpital par sa fille, Belinda, plusieurs années. il y a des semaines.

Quant à la famille de Christian Jesus Nodal, l’actrice de « Welcome to Eden », elle a également été très proche et a même été présente aux anniversaires de Silvia Cristina Nodal, en plus des concerts de « l’ex-juge de La Voz » , où ils ont été vus s’amuser ensemble.