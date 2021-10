Christian Nodal parle de Belinda “Et si je suis marié ?”

L’essai Solidarity PLUS de l’OMS vise à évaluer trois bras de traitement – Artésunate, Infliximab et Imatinib, en plus de la norme de soins locale. L’Inde fait partie des 52 pays participant à l’essai Solidarity PLUS de l’OMS. L’OMS a lancé l’essai Solidarity en 2020 pour estimer l’impact des médicaments réutilisés sur la réduction des […] More