Christian Nodal, perd un être cher des suites d’une contagion

Christian Nodal, perd un être cher suite à une contagion | Instagram

Malheureusement, Christian Nodal, fait partie de ceux qui ont vécu ces derniers temps de très près avec le virus, récemment, le petit ami de Belinda, a perdu un être cher à cause de ces complications.

Le représentant du genre régional, Christian Nodal, est triste du départ d’un être cher qui a perdu la vie après avoir été infecté par la terrible maladie qui sévit dans le monde, soulignent-ils.

Même jusqu’à présent, l’auteur de “Bouteille après bouteille“Il n’a pas parlé de cette nouvelle, il s’est avéré que c’était une personne très proche de nodal chrétien et il faisait même partie de son équipe de travail.

Il s’agit du bassiste, Abraham Cervantès, membre de “Los Sicilianos”, qui a perdu la vie dans la nuit du mercredi 18 août dernier.

La nouvelle a éclaté via le compte Instagram de “Chamonique“, et de la part de son équipe, qui a dédié un message d’adieu émouvant.

“Repose en paix notre frère, ami et compagnon, Abraham Francisco Cervantes García. Nous nous souviendrons toujours de vous et vous porterons dans nos cœurs, merci beaucoup pour vos conseils et vos enseignements à la fois dans la musique et dans la vie. Volez plus haut que vous ne l’étiez déjà frère et que Dieu vous reçoive dans son s3n0.

Ses collègues et membres du groupe ont écrit sur leurs réseaux sociaux, suivez ce lien pour voir le post.

Jusqu’à présent, le “Sonora“, originaire de Caborca, n’a pas déclaré à cet égard, cependant, la perte récente est attribuée à des complications dérivées de la contagion, selon certains portails tels que” Mundo hispánico “et” Puente Libre “.

Ces derniers mois, Christian Jesús González Nodal a vécu de près avec la maladie tant redoutée puisque ce serait sa fiancée, Belinda, qui a partagé son expérience dans une précédente interview après avoir été testée positive.

D’après ce que rapporte la Mexicaine nationalisée, elle a dû rester à l’écart de son futur mari, le compositeur de chansons comme “Des baisers que je t’ai donné“,” Ils ne t’ont pas dit de mal “,” Je t’ai raté “, entre autres, pendant un certain temps pour éviter la contagion.

Cependant, d’autres rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, contredisent la version en précisant que le “régional« Christian Nodal Jiménez, est resté à ses côtés dans les moments les plus difficiles.

Ils ont également souligné que “Beli” se serait arrêté à l’hôpital, apparemment en raison d'”une autre maladie supposée”, cependant, rien n’a été confirmé par eux ni par aucune source proche.

Cependant, ce ne serait pas le seul cas dans l’entourage proche du chanteur de 22 ans, la mère de l’interprète de “The School Girl”, Mme Belinda Schüll, a également contracté la maladie pour laquelle la chanteuse l’a même emmenée à l’hôpital alors qu’elle présentait de très faibles niveaux d’oxygénation.