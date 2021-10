Christian Nodal porte plainte contre un label, « ayant perdu plusieurs millions »

Christian Nodal porte plainte contre le label, « ayant perdu plusieurs millions » | Instagram

Christian Nodal aurait déposé une demande millionnaire via JG Music, à deux grands labels pour « rupture de contrat ».

Les « chanteur« Christian Nodal, aurait poursuivi l’un de ses labels, ce serait par l’intermédiaire de JG Music, selon les versions, il appartient à son père »Sonora», qui auraient réclamé « rupture de contrat de millionnaire », assurent-ils.

L’interprète de chansons célèbres comme « Au revoir mon amour« , » Bouteille après bouteille « , » Ils ne t’ont pas dit de mal « , » Je t’ai échoué « , » Des bisous que je t’ai donnés « , etc., il a ignoré le prestige international de la maison de musique après avoir repéré quelques incohérences.

Les millions qui ont échappé aux mains de nodal chrétien grâce à « Fonovista Records » et « Universal Music », ils auraient une forte conséquence, comme l’a partagé le magazine TvyNovelas, donc le « Le fiancé de Belinda« Il n’a pas hésité à prendre des mesures décisives.

Christian Jesús González Nodal est devenu l’un des plus grands représentants du genre « mexicain régional« Déjà âgé de 22 ans, il a reçu plusieurs prix, dont des Grammy Awards et des Billboard Awards.

Le récemment distingué « Artiste régional mexicain de l’année soliste » se serait réuni pour essayer d’établir des accords communs avec les membres des deux compagnies, cependant, les réunions n’auraient pas donné les résultats escomptés.

Selon les rapports de publication du magazine, « les deux parties étaient dans lesdites négociations », cependant, des détails sur de prétendues « violations » de la part du label ont émergé.

Ils ont essayé d’aplanir certains points et d’établir de nouvelles négociations, mais il n’y a pas eu d’accord. « La maison de disques qui appartient au père de Christian Nodal s’est retirée de la table et a ensuite poursuivi la maison de disques, a souligné la publication.

Apparemment, grâce à cette rencontre, le « ancien juge de La Voz« Ils ont remarqué d’autres détails, ce qui a motivé JG Music à rechercher ses avocats.

Il y a longtemps, le « compositeur« Il aurait manifesté sur les réseaux sociaux certains désaccords qu’il entretenait avec la maison de disques, affirmant qu' » il avait déjà du matériel prêt » mais que ladite maison de disques » ne se mobilisait pas « .

Ne me dites pas de mettre de la nitro pour avoir de la musique, pour ma part tout est prêt à partir de uuuuuhhh. Vous devez dire au label de s’y mettre, a-t-il écrit dans des publications antérieures.

Récemment, Christian Nodal a fait le Tour Ay ay ay! par divers endroits de la république et c’était l’une de ses présentations les plus récentes à Mazatlán, Sinaloa qui a placé « Le Nodéli», Christian Nodal et Belinda, encore la cible des commentaires.

L’artiste a commencé sa tournée après avoir pris des vacances des réseaux sociaux, une impulsion pour reprendre sa carrière et éviter les rumeurs qui ont accompagné sa relation avec le chanteur d’origine espagnole avec qui il est resté pendant 14 mois et avec qui il est aujourd’hui fiancé. .

Jusqu’à présent, la société Universal Music et Fonovisa Records n’ont pas répondu ni émis aucun commentaire sur la plainte déposée par le natif de Caborca, Sonora, qui a signé un contrat précisément à la date de sa majorité, le 11 novembre 2017.