Christian Nodal Pourquoi avez-vous supprimé Beli ? Expliquez la photo de la souris

Christian Nodal Pourquoi avez-vous tout effacé ? Expliquez la photo de la souris ! | Instagram

Christian Nodal, a réussi à arrêter les filets de tête après avoir effacé toute trace de sa relation avec le chanteur Belinda qui a donné lieu à des rumeurs sur une rupture présumée, à son tour, il explique lui-même quelle est la signification de la photo de la souris Gonzalez rapide?

À travers un audio, Christian Nodal expliquerait la raison pour laquelle il a supprimé toutes ses photos sans en laisser aucune avec la “pop star” et à la place, n’a laissé qu’un seul des personnages animés populaires.

Le natif de Caborca, Sonora, Christian Jesús González Nodal, a déconcerté tout le monde en supprimant toutes ses photos et en ne laissant qu’une seule image de la célèbre souris sur Instagram, “Quelle est la signification ?” Je pointe, puis Jorge Ceriani.

Quel est ce message de Speedy González ? La ‘petite souris’ Nodal qui a mangé le fromage rockefort, le fromage aux champignons passé de Belinda, mais il a rompu le silence, c’est ce qu’il a dit, a-t-il annoncé.

Un nouvel audio qui a été récemment présenté serait la preuve des “nouvelles stratégies que les artistes utilisent aujourd’hui” pour générer un grand nuage de controverse et promouvoir certains de leurs projets, décrit Elisa avant de partager l’audio du “Sonora“.

C’est la première photo que j’ai téléchargée, ou j’ai supprimé tout ce qui se trouvait derrière, mais le fait est que ‘Speedy González’ est l’un de mes personnages préférés, j’ai l’impression que c’est moi, il est censé être la petite souris la plus rapide de tous, le monde n’est pas, je ne sais pas, du Mexique.

L’auteur-compositeur-interprète de chansons à succès comme “Ils ne t’ont pas mal dit”, “Bouteille après bouteille”, “Dis-moi comment tu veux”, “Des bisous que je t’ai donnés”, nodal chrétienil ajouta.

Le truc c’est que j’ai l’impression que ça m’identifie beaucoup, car ma carrière a été, non, super rapide, à chaque fois que je télécharge cette photo, (ce qui a été plusieurs fois)… Nodal a mentionné… c’est parce que quelque chose de très le taxi ** arrive *

Christian Jesús González Nodal, le fiancé de Belinda et qui d’ailleurs « est déjà devenu ‘gros cul’ avec l’école de Beli“, le présentateur de ” Chisme No Like ” évoqué, cela confirmerait les soupçons sur les nouveaux projets avec les Espagnols, commente l’animateur.

Ça y est, ce qui s’en vient c’est que ces deux-là, à part le duo qu’ils avaient déjà fait de Besame Mucho, lancent une nouvelle chanson avec Belinda.

Le présentateur a laissé entendre que l’auteur-compositeur-interprète de 22 ans ont tous les groupes de musique régionaux populaires prêts à collaborer avec lui, Christian met toujours sa petite amie et “fiancée” en premier à ce jour, Belinda Peregrín.