Christian Nodal révèle Quelle est votre fortune ?

Bien que Christian Nodal n’ait pas une carrière aussi longue que celle de Belinda, qui a débuté à l’âge de dix ans dans le monde du théâtre, le musicien régional a connu un tel succès qu’il a pu s’offrir un luxe que n’importe qui ne peut pas.

Christian Nodal a commencé à composer dès l’âge de 13 ans, même si dès son plus jeune âge il a montré sa veine artistique dans certaines vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

Cependant, la célébrité frappera à sa porte jusqu’à ses 18 ans, avec le thème “Au revoir mon amour“, avec lequel il a marqué le début d’une grande carrière, la popularité lui a souri et avec cela, on suppose que beaucoup d’argent est tombé entre les mains du fils de Silvia Cristina Nodal et Jaime González.

A combien s’élève la fortune de Christian Nodal ?

L’interprète d’autres tubes tels que “Bouteille après bouteille”, “Des bisous que je t’ai donnés”, entre autres,nodal chrétienJusqu’à aujourd’hui, il a une longue liste de déchets et pas seulement en référence à certains luxes pour lui-même, mais aussi pour la “pop star”, qui, selon eux, le conduirait à “une prétendue crise économique”

Car quels sites comme “Fame Ranker” et “Popnable”, dédiés à l’enquête sur la fortune des célèbres révéleraient à combien le patrimoine de la “mexicain régional“?

Selon les informations publiées concernant le natif de Caborca, Sonora, il a une valeur nette comprise entre 1,8 et 2,7 millions de dollars (entre 35 et 60 millions de pesos).

Il convient de mentionner que ladite somme serait comptabilisée indépendamment de ses propriétés, de ses voitures de luxe et de son propre avion privé.

Actuellement, le auteur-compositeur-interprète A 22 ans, non seulement il est actuellement l’un des artistes les plus écoutés de l’année dernière, puisque pour chaque présentation il facture environ 2,5 millions de pesos, un chiffre qui varie selon la saison de l’année.

Au milieu de ses différentes présentations, le le fiancé de Belinda, Christian Jesús González Nodal, facturerait environ 2,5 millions de pesos, bien que le chiffre puisse varier selon la saison car en décembre, il pourrait augmenter plus que cela.

De même, les comptes de Jesús González Nodal augmentent avec les bénéfices des plateformes YouTube et Spotify sur lesquels ils tournent autour de 2 000 et 3 000 dollars par mois, selon ce qu’ils font référence.

Les “ancien juge de La Voz« Il a signé ses droits d’auteur avec Universal Music, le label qui contrôle aujourd’hui les revenus des chansons du jeune auteur.