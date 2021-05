Christian Nodal revient sur scène – El Sol de México

Christian Nodal est revenu rencontrer la scène et se connecter avec le public à travers un concert virtuel qui pourrait être vu dans le monde entier ce samedi. La star de la musique régionale mexicaine, a fait le tour de sa musique en tant que compositeur et chanteur, de ses débuts à sa dernière sortie.

Le natif de Caborca, Sonora, est venu à la soirée vêtu de noir et d’une veste aux reflets gris qui contrastaient avec le fond sombre de la scène. Avant de commencer le show, le chanteur a adressé quelques mots de bienvenue à son public.

«Bonne nuit, matin, après-midi. Ce soir, nous devenons mondial avec un ruissellement du cœur pour oublier tout ce qui est mauvais, pour laisser derrière nous tous les chagrins et les douleurs que nous portons dans notre âme. Ce soir, le Mariancheño (comme il appelle ses musiciens) et moi allons chanter avec nos cœurs pour qu’ils puissent en profiter », a déclaré le chanteur.

“C’est un honneur de pouvoir chanter pour vous, de se connecter à tant de pays, à tant de gens à tous nos fans que nous aimons toute notre vie. Merci beaucoup d’être ici. On va commencer à s’amuser », a-t-il terminé avant de commencer à chanter I forgot et AyAyAy !

“Nous sommes très heureux de commencer ce concert, même s’il est virtuel, nous le ressentons dans nos cœurs parce que vous et nous attendions ce moment pour être sur scène et chanter pour vous et en profiter et passer un bon moment. Pour l’instant nous avons cette belle option qui est de faire la fête avec tout le monde avec ce si virtuel”, a-t-il ajouté dans un deuxième message avant de continuer à interpréter Ce n’est pas juste à cause de lui et je me suis emporté.

Au cours de la nuit, le chanteur n’a cessé de remercier le soutien de ses musiciens et du public qui le suivait à distance. Il a imité le son d’une ovation pour se souvenir lorsque les forums où il s’est produit étaient remplis de fans scandant et applaudissant ses chansons.

A différentes époques, Christian Nodal a rappelé les débuts de sa musique. Depuis ses débuts avec Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, qui lui ont donné leur coup de chance avec la chanson à deux reprises ; jusqu’à arriver à collaborer avec des artistes comme David Bisbal dans Probably; Juanes dans Tequila et Camilo dans la chanson La medio, qu’il a interprétée en direct.

La surprise de la soirée a été la présence de Gera Mx, qui est arrivée sur scène pour chanter Bottle after Bottle. En plus d’un renversement du thème Je ne sais pas demain, avec lequel il a avancé la clôture du spectacle.

Au cours de la soirée, Nodal a partagé ses chansons pour que le public puisse les dédier à ses amours et à ses chagrins. Et contrairement à ce que certains attendaient, à aucun moment il n’a évoqué sa relation avec Belinda, avec qui il s’est fiancé il y a quelques jours.

Christian Nodal a dit au revoir à son émission avec Adiós amor, “la chanson qui a tout déclenché” et avec laquelle il a commencé une carrière qui fait aujourd’hui de lui l’un des 200 artistes les plus écoutés au monde sur Spotify, avec environ 20 millions d’écoutes. mois.