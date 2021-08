in

Christian Nodal, risquez-vous votre fortune pour des excès à Belinda ? | Instagram

Apparemment, une série d’excès de la part de Christian Nodal, serait perdre sa fortune qui leur échapperait rapidement des mains, divers sites coïncident.

Ces dernières semaines, beaucoup ont été témoins des différents échantillons luxueux avec lesquels Christian Nodal a montré son amour pour Belinda.

Une grande partie serait, alors maintenant le plus célèbre exposant de “mexicain régional« Vous gaspillez votre argent, décrivent-ils.

Dîners romantiques, voyages, séjours en Espagne avec de grosses factures d’hébergement, une bague évaluée à 60 millions de pesos, transferts et voyages à Disneyland, pour ne citer que quelques-uns des détails de nodal chrétien envers la “pop star”, qu’il a proposé d’épouser le 25 mai.

Que pouvait bien risquer la capitale de Christian Jesús González Nodal, interprète de chansons comme “Bouteille après bouteille“,” Au revoir l’amour “,” Dis-moi comment tu veux ” etc., qui risquerait de perdre sa richesse.

Bien que les “belifans” aient apprécié de voir “Le Nodéli“Échanger des cadeaux et des moments luxueux, la vérité est que la relation coûterait apparemment un prix élevé au”Sonora“.

Certaines versions qui circulent mentionnent que le natif de Caborca, Sonora traverserait des problèmes économiques et serait “Beli“l’une des principales raisons.

A cela s’ajoutent de nouvelles spéculations dans lesquelles ils assurent que le jeune Nodal traverse déjà des problèmes financiers, notamment lors de l’acquisition du bague de fiançailles ce qui donnerait l’« actrice de télévision ».

Les versions font référence au fait que le bijou de luxe qu’il a offert au chanteur en Espagne l’a été par l’intermédiaire d’un ami, qui lui aurait prétendument prêté de l’argent pour l’acheter, comme l’a révélé un journal national bien connu, il convient de rappeler que la pierre avait un coût élevé de plus de 3 millions de dollars, (60 millions de pesos mexicains).

Entre autres dépenses considérables pour le “ancien juge de La Voz“Ils sont comptés, le séjour en Espagne, puisque tous deux sont restés logés dans une luxueuse résidence payée par Nodal, ce qu’ils assurent également dans ladite publication.

Le manoir du chanteur à Guadalajara comprend un studio luxueux qui n’aurait pas été bon marché du tout, outre une Ferrari et son propre jet privé sont d’autres dépenses du compositeur mexicain.

Jusqu’à présent, sans compter de nombreux autres cadeaux que le récipiendaire de divers prix Billboard, Christian Jesus González Nodal, a surpris la “femme d’affaires” de “Wonu”.

Il convient de rappeler que ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses rumeurs qui circulent autour du couple, qui ont pris de plus en plus de force au fur et à mesure que la relation progresse.