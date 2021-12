Christian Nodal Vos réactions à Belinda posent-elles problème ? | Instagram

Christian Nodal et Belinda Ils semblent avoir une relation de rêve, même si le couple s’est fiancé en mai dernier, cependant, quelques problèmes apparaîtraient au milieu de cette relation torride.

Les « chanteur« , Christian Nodal et Belinda entretiennent une relation d’un peu plus d’un an qu’ils ont finalement scellée tous les deux avec une promesse d’engagement quel que soit le propre »Beli« partagé aux fans via une photo sur Instagram.

Cependant, tout n’est pas du miel sur des flocons, ceci après qu’une personne présumée proche du couple ait partagé que ce n’était pas la première fois que l’impolitesse de nodal chrétien vers Belinda ils sont présents.

Christian Nodal Vos réactions à Belinda posent-elles problème ? Photo : Capture Instagram

« Ce n’est pas la première fois qu’il est impoli »

Bien sûr. Il a un mauvais caractère, il n’est pas très tolérant et quand il n’aime pas quelque chose, il explose. Ce n’est pas la première fois qu’il se montre grossièrement impoli avec Beli, ce qui la blesse et l’affecte trop, selon l’informateur.

L’auteur des déclarations présumées a révélé à TvNotas, l’une des principales causes des conflits entre Christian Jesús González et Beli et bien qu’il mentionne que plus tard, Nodal regrette et s’excuse auprès du « actrice de télévision« Cela n’arrête pas d’affecter l’interprète de « Love at First Sight », font-ils référence.

De même, le parent inconnu de « Le Nodéli« Comme ils sont affectueusement nommés sur les réseaux sociaux, il mentionne aussi qu’en général ils se mettent tous les deux en quatre et il y a plus de bons moments.

Cependant, quand il se met en colère, il est très despotique et arrogant, Beli ne s’amuse pas, c’est la raison de ses conflits mais il est comme ça, détaille la prétendue publication.

A diverses reprises, le « mexicain naturalisé« Cela lui a fait voir que ces attitudes ne sont pas des parents et qu’il ne mérite pas ce traitement.

Preuve en est une vidéo récente qui circule dans laquelle le « compositeur » de 22 ans réagit agacé après une blague qui « Actrice Netflix« et son équipe a décidé de jouer l’artiste, ceci, en chantant les mañanitas, après que son anniversaire soit sur le point d’être célébré, en janvier.

Sur la question de savoir si cela pourrait causer un problème beaucoup plus important entre les deux, la « connaissance » des artistes souligne qu’au final, ils résolvent tout depuis le « Princesse de la pop latine« aime-le »ancien juge de La Voz » et l’accepte avec ses défauts et ses vertus, conclut-il.