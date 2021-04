Christian Ouïghour décrit le génocide en Chine: “ Il n’y a aucun espoir pour nous ” ⋆ .

Des centaines de milliers de Chinois ouïghours de la région du Xinjiang sont activement persécutés, opprimés et envoyés dans des camps de concentration pour «rééducation» où ils sont torturés, maltraités, endoctrinés et tués. Dans une interview exclusive avec National File, le chinois ouïghour Mamatili Yakuf raconte son histoire, où il décrit une Chine sombre, dystopique et autoritaire.

Yakuf est né et a grandi au Xinjiang, en Chine, par une famille de mineurs de charbon. Il a grandi avec sa mère, son père, deux sœurs et un frère. Yakuf a fui la Chine communiste en 2016, après des années de mauvais traitements, d’abus et de négligence de la part de son gouvernement en raison de son appartenance à la minorité ethnique ouïghoure. Ses amis lui disent que c’était un «miracle» qu’il se soit débrouillé en toute sécurité, avant qu’il ne soit trop tard, qu’il serait mort s’il ne l’avait pas fait.

En Chine, Yakuf a grandi musulman, mais s’est converti au christianisme il y a près de 20 ans après avoir rencontré un chrétien ouïghour qui est devenu son bon ami. Après avoir lu la Bible pendant deux ans, Yakuf s’est converti et a accepté le Christ. Yakuf a noté que le gouvernement chinois n’aime pas particulièrement les Ouïghours chrétiens «parce que nous sommes ouverts d’esprit», et que le PCC veut que «les Ouïghours restent musulmans» parce qu’ils le considèrent comme «une bonne raison de les contrôler» en les qualifiant de terroristes. Yakuf a mis en évidence une fracture idéologique entre les chrétiens ouïghours et les musulmans ouïghours exacerbée par les communistes. «Pour moi, c’est comme deux pressions. L’un vient de notre peuple et l’autre du gouvernement.

Cependant, sa conversion religieuse a fait peu de différence pour le PCC. Selon Yakuf, tous les Ouïghours, chrétiens et musulmans, sont confrontés à l’oppression de la part du gouvernement. «Ils ne se soucient pas de votre religion. Le gouvernement veut réduire les chiffres. »

«Je suis allé dans de nombreuses grandes villes dans le passé», a expliqué Yakuf. «Si vous allez dans n’importe quel hôtel, ils nous contrôlent souvent. Ils vérifient pourquoi vous êtes ici. Ils nous méprisent en tant que terroristes, tous les Ouïghours. Si vous êtes un bon chinois, un bon travailleur, riche ou pauvre, si vous allez dans un endroit comme Shanghai ou Pékin, ou n’importe quelle ville, vous allez dans n’importe quel hôtel, ils vérifient [identification] Nombres. Nous avons des chiffres comme 65, dit que vous êtes du Xinjiang. Et cela va finalement au poste de police où ils voient que nous sommes des Ouïghours… Ils voient notre identité et ils disent non, parce que nous sommes des Ouïghours », a déclaré Yakuf.

«Nous avons très bien compris la Chine, vous savez. Donc, il n’y a aucun espoir pour nous. Il n’y a pas d’espoir,” a déclaré Yakuf, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de fuir son pays d’origine et de chercher une vie meilleure aux États-Unis.«Quand je suis arrivé en Amérique, j’ai pu voir que c’était humain. En tant que peuple, ils vivent en tant qu’humains. Mais en Chine, non. C’est différent. Vous vivez dans une cage… comme des animaux.

Il a expliqué que le gouvernement chinois utilise un type de système de quotas utilisé pour remplir les camps de concentration ouïghours, et que le gouverneur est impliqué pour s’assurer que le nombre de capacités est satisfaisant aux yeux du PCC. Chen Quanguo est actuellement le secrétaire du comité du Parti communiste chinois de la région autonome ouïghoure du Xinjiang et s’est forgé une réputation pour ses mesures draconiennes de surveillance des violations des droits de l’homme en cours dans la région.

Le gouvernement chinois affirme que sa répression contre la population ouïghoure fournit «un enseignement et une formation professionnels» aux individus dans un effort de lutte contre la pauvreté et le terrorisme islamique, mais ils ont été largement condamnés pour avoir placé des centaines de milliers d’Ouïghours dans des installations qui ressemblent à des camps de concentration, où d’horribles atrocités ont été signalées.

«Les témoignages dans un nouveau rapport de la BBC ajoutent des détails nouveaux et choquants sur l’étendue de la torture que les êtres humains ont subie dans les camps. Une affirmation particulièrement macabre est que les gardes communistes chinois utilisent des matraques électriques pour violer les femmes, les électrocutant de l’intérieur. L’une des survivantes interrogées par la BBC, Tursunay Ziawudun, a déclaré qu’elle avait enduré neuf mois dans un camp de concentration du Xinjiang et avait été soumise à la torture et au viol collectif presque quotidiennement.

Lorsqu’on lui a demandé si le COVID-19 avait eu un impact sur le traitement du gouvernement chinois envers la population ouïghoure, Yakuf a déclaré que les choses n’avaient fait qu’empirer. Il a expliqué que le gouvernement utilise le virus pour expérimenter sur les Ouïghours et réduire la population sous le couvert de la pandémie. «Le COVID-19 est bon pour le gouvernement chinois pour tester les gens et créer des médicaments. Je pense qu’ils utilisent les Ouïghours comme animaux. C’est aussi le bon moment pour le gouvernement de réduire les effectifs. Ils peuvent tuer des milliers et des milliers de personnes et dire au monde, c’est COVID », a déclaré Yakuf.

Yakuf pense que le virus a été scientifiquement conçu dans un laboratoire par le gouvernement chinois. «Nous disons que COVID-19 est un virus qui provient d’un laboratoire. Nous pouvons dire que nous comprenons faire confiance au gouvernement chinois. Ils ont créé le virus à partir d’un laboratoire parce qu’ils ont de nombreuses façons de marcher. Ils se sont d’abord brûlés, puis ce feu va aux autres, puis le virus a disparu. Si au début vous attrapez ce virus, vous le donnez à d’autres pays. Si un million de personnes meurent en Chine, ce n’est rien. Ils ne se soucient pas de leur peuple.

«Nous disons que le PCC est un menteur. C’est la seule chose que je puisse dire. La vérité ne vient pas du PCC. Ce sont des menteurs », a déclaré Yakuf, qui a exprimé sa grande frustration face à la décision de son gouvernement d’opprimer son peuple, qui avait vécu en Chine bien avant la montée du communisme.

En discutant de la communauté internationale, des gouvernements et des entreprises qui ont des partenariats solides avec la Chine, Yakuf a déclaré: «Ils ont deux choses. Une chose est l’argent, la seconde, ce sont les filles. Ils vous donnent de l’argent, si vous n’êtes pas intéressé par l’argent, ils vous donnent des filles. Belles filles, vous ne pouvez pas dire non. Il a ensuite décrit un système en proie à la corruption stratégique, au chantage, à l’extorsion et à la corruption. «Le gouvernement chinois a plus d’argent. Le gouvernement le plus riche du monde », a expliqué Yakuf.

Joe Biden a récemment déclaré qu’il ne dénoncerait pas le génocide des Ouïghours, citant les «normes culturelles» de la Chine, comme l’a rapporté National File. Mais lorsque nous avons interrogé M. Yakuf sur l’approche passée et actuelle du gouvernement américain à l’égard de la Chine communiste, Yakuf a noté qu’il appréciait les mesures prises par le président Donald Trump et qu’il espère que l’administration Biden «se souciera davantage des Ouïghours» à l’avenir.

«J’adore Trump parce que Trump était contre la Chine. Il était très, très sérieux contre eux, alors nous aimons Trump de cette façon. Parce que même Trump n’aime pas l’immigration, et c’est bien pour nous, mais il a très bien compris la Chine, je pense. Donc, il est contre la Chine, Trump a compris mieux que quiconque je pense. Biden, notre président est bon, il travaille mieux, mais je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Mais j’espère que Biden se souciera davantage des Ouïghours et de l’immigration aux États-Unis parce que notre statut est en attente d’asile. Nous n’avons donc pas encore de preuves, nous ne pouvons donc pas nous prononcer », a déclaré Yakuf.

L’histoire remarquable de Mamatili Yakuf continuera à être couverte par National File.