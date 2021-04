Christian Pulisic: “Je ne voudrais pas vraiment jouer contre nous”

L’attaquant de Chelsea, Christian Pulisic, s’est entretenu avec la presse avant le match aller de son équipe en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi à l’Estadio Alfredo di Stefano.

Le joueur de 22 ans a parlé d’Eden Hazard, de la stratégie de son équipe et du respect qu’il a pour le Real Madrid.

“La clé sera d’avoir un très bon début de match”, a déclaré Pulisic. «Montrer notre énergie et montrer que nous sommes prêts pour cette compétition.

«Ils vont être calmes et expérimentés, et nous devons être de la même manière. Nous allons devoir sortir et avoir beaucoup de confiance. Nous appartenons ici. Nous avons vraiment accompli beaucoup pour arriver à ce point, et nous devons croire en notre capacité.

Interrogé sur l’expérience du Real Madrid et sa domination globale dans cette compétition, Pulisic s’est montré respectueux et humble, mais a également souligné la confiance de sa propre équipe.

«Je ne voudrais pas vraiment jouer contre nous», a déclaré Pulisic.

«Ce n’est jamais un match facile. Beaucoup d’équipes vous le diraient. C’est le statut que nous voulons avoir.

«Bien sûr, le Real Madrid a son histoire et ce ne sera pas un défi facile. Il s’agit d’y aller, de les respecter, mais aussi de croire en ce que nous défendons et en ce que nous faisons. Ce sera un très bon match entre deux grandes équipes à travers l’Europe.

Enfin, Pulisic a été interrogé sur le départ d’Eden Hazard et sur ce que c’est de lui faire face demain. Hazard est un joueur auquel beaucoup ont comparé Pulisic.

“C’était un joueur incroyable dans ce club de football”, a déclaré Pulisic.

«C’était quelqu’un que j’admirais définitivement. Je ne me compare en aucune façon à lui et je n’essaye pas de lui ressembler. Je suis mon propre joueur et je fais de mon mieux pour ce club. C’est un honneur d’entendre des comparaisons, mais j’ai encore du chemin à parcourir.

«Nous continuons sans lui. Je n’ai jamais joué avec lui donc je sais seulement comment c’est sans lui. Nous sommes dans une bonne situation maintenant. Nous sommes en demi-finale de la Ligue des champions. Nous avons beaucoup à jouer cette saison, et cette équipe est définitivement dans une bonne situation.