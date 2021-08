Christian Siriano partage ses conseils pour les jeunes créateurs de mode

E ! : Parlez-nous de votre décision de collaborer avec SHEIN pour ce défi avec des créateurs de mode émergents.

CS : J’ai pensé que c’était une si belle opportunité parce que j’ai été un mentor. J’ai travaillé avec beaucoup de jeunes designers. J’ai beaucoup de jeunes designers qui travaillent pour moi dans mon studio. Je pense que c’était vraiment une si bonne occasion d’aider, espérons-le, cette jeune génération de designers. Laissez-moi vous dire que quand j’ai commencé, c’était difficile. Il y avait beaucoup de choses que j’aurais aimé apprendre ou que j’aurais su. C’est pourquoi je voulais faire partie de cela, j’espère simplement donner un coup de main et partager la réalité de l’entreprise.

Je veux que la jeune génération de designers se sente là pour les aider. Aussi, sans eux, pourquoi continuons-nous à nous pousser ? Nous nous efforçons tous d’obtenir une image plus grande et plus grande d’une certaine manière.

E ! : Y a-t-il des idées que vous souhaitez partager avec de jeunes créateurs ?

CS : Vous n’êtes pas obligé d’être tout pour tout le monde. Vous devez vraiment vous assurer que vous êtes votre marque et que vous êtes vraiment authentique. Ce que vous voulez faire est ce que vous devez faire. J’ai eu beaucoup de gens qui me disaient quoi faire au début de ma carrière et j’aurais aimé avoir fait ce que j’aimais. Si vous aimez faire du streetwear cool, alors c’est ce que vous devriez faire. Si vous aimez faire des robes de bal, c’est ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Je pense que parfois les jeunes designers essaient trop de choses et c’est là que ça ne marche pas. C’est mieux quand c’est vraiment authentique pour eux.

E ! : Qu’est-ce que tu aimes chez SHEIN ?

CS : Je pense qu’une marque qui peut se connecter avec son client et ce que les gens veulent très rapidement est très importante. SHEIN est vraiment dans le présent, dans l’instant, et très réactionnaire à une tendance ou une idée et j’aime vraiment ça. Je pense que c’est ce qui est vraiment cool à ce sujet. Ils sont toujours dans l’instant et je pense que c’est très intéressant. Il n’y a pas beaucoup d’autres marques qui peuvent faire ça. Surtout cette jeune génération aime tellement SHEIN parce qu’ils vous offrent une mode excitante et accessible. Je pense que c’est très important.

Il y a un client qui recherche vraiment quelque chose de nouveau, de différent et d’excitant. Ils veulent changer leur garde-robe et avoir quelque chose de nouveau et cool ou peut-être quelque chose qu’une actrice fabuleuse vient de porter. Je pense qu’il est important que les marques essaient d’être aussi productives que possible, en se concentrant sur toutes les bonnes choses.

Les gens qui ont un bon style mélangent des pièces hautes, basses, vintage et nouvelles. Je pense que c’est ce qui est cool et rend quelqu’un élégant. Il y a beaucoup de gens qui mélangent des articles SHEIN avec des pièces de créateurs qui se trouvent dans leurs placards.