Christian Siriano revient à la mariée avec une nouvelle collection – WWD

Mardi matin, le designer Christian Siriano était de retour sur le plateau de tournage du deuxième épisode et défi de la prochaine saison 19 de «Project Runway» de Bravo.

«Nous avons un long chemin à parcourir, mais c’est [filming] tous les jours – nous avons de longues journées mais nous y parvenons – ce sera une très bonne saison. Des designers vraiment jeunes et incroyablement talentueux qui ont tous besoin de soutenir leur entreprise », a-t-il plaisanté au téléphone.

Non seulement le créateur a fait un retour sur le plateau de télévision du concours de mode en tant que juge «Project Runway», mais il a également travaillé d’arrache-pied pour revenir à la mariée (bien qu’il ne soit techniquement jamais parti). Alors que Siriano a pris une pause avant de lancer des collections de mariée complètes depuis avril 2017 (avec sa ligne de mariée printemps 2018), les robes de mariée et les vêtements personnalisés sont devenus une grande partie de son entreprise depuis. Constatant non seulement un boom dans l’industrie de la mariée, mais aussi une lacune qui l’accompagne sur le marché de la mariée grande taille, Siriano voulait se concentrer sur la conception d’options de mariage pour chaque femme au lieu d’une station balnéaire ou d’une collection de prêt-à-porter. Offrir des robes jusqu’à la taille 28 pour la collection Bridal Spring 2021 était de la plus haute importance pour le créateur.

«J’avais l’impression que c’était le moment idéal parce que toutes nos mariées que nous avons toutes eues l’année dernière se marient maintenant! Nous avons senti que nous devrions faire une nouvelle collection qui était pour cette femme optimiste qui était excitée de se marier à nouveau, excitée d’avoir un mariage », a déclaré Siriano. «Toute la collection ne consiste pas nécessairement à avoir cette inspiration, mais plutôt à certaines de mes silhouettes préférées que nous avons créées au fil des ans et à la façon dont nous pourrions incorporer cela pour nous sentir nouveau et frais.»

Pour le look robuste, 26 collection, Siriano a retravaillé des silhouettes emblématiques qu’il avait précédemment envoyées sur le podium – une restitution en soie ivoire de la superbe robe charmeuse vert pomme de l’automne – ou des tapis rouges – un numéro moulant sans bretelles conçu à l’origine pour Niecy Nash pour les Emmy Awards 2016 (dit la robe est devenue l’un des looks de mariée personnalisés les plus demandés de Siriano). De plus, Siriano a abordé la collection de la même manière qu’il le ferait pour les nouveaux modèles de vêtements de soirée: avec la modernité à l’esprit.

«Je pense que parfois, les gens peuvent associer le business de la mariée à quelque chose peut-être un peu daté, ou pas aussi excitant que de mettre le nouveau sac à main le plus cool sur la piste. C’est bien, mais je veux aborder les choses de cette façon », a-t-il expliqué, ajoutant plus tard:« J’ai pris beaucoup de commentaires des clients et j’ai tout mis en place. De manière intéressante, le client et les mariées canalisent vraiment les collections de mariage de tout le monde de nos jours, car il ne suffit pas d’avoir de beaux vêtements fabuleux. Vous devez vous assurer que votre client s’intéresse à eux. C’était super important – comme je l’ai dit, peut-être que cette collection n’est pas pour tout le monde, mais c’est pour NOS mariées qui nous envoient des courriels toute la journée, tous les jours. C’est pour qui c’est. »

Comme sa ligne principale rtw, la collection nuptiale de Siriano est centrée sur l’inclusivité et l’optimisme.

«Je pense que les gens sont vraiment perdus sur ce marché», a déclaré Siriano à propos du besoin de vêtements de mariée modernes sur le marché des grandes tailles. «Vous obtenez un client qui est tellement heureux, tellement excité et il se sent formidable, se sent bien et c’est un bon [business]. C’est vraiment gagnant-gagnant, c’est vraiment important. Surtout avec tout ce qui s’est passé pendant la pandémie. Je ne veux pas que la mode revienne exactement comme elle était, je ne peux pas le faire. C’est ma mentalité là-bas.

Non seulement les styles vont jusqu’à la taille 28, mais la ligne offre un mélange de modes glam, masculines et féminines pour les clients qui recherchent un look sans sexe, ainsi que des vêtements férocement féminins. Par exemple, des smokings hybrides, des robes de tulle fantastiques, des slips romantiques et des robes midi, des robes de bal volumineuses et bien plus encore. En ce qui concerne les prix, Siriano a noté que son sweet spot se situait entre 5000 $ et 6000 $, bien que la collection propose des robes à partir de 1800 $ ainsi que des options pour les mariées qui cherchent à dépenser 30 000 $, 50 000 $ ou plus.

“Un peu classique et intemporel mais un peu cool, un petit quelque chose qui se sent dans le moment et maintenant”, a déclaré Siriano à propos de la collection, ajoutant: “Je pense qu’il y aura toujours un élément féminin, parce que je j’aime personnellement ça dans les vêtements, mais avec cette collection, on se sent un peu plus jeune et plus frais, ça a été amusant de jouer avec.

Alors que la majorité de la collection est proposée dans des blancs de mariage classiques, l’injection de couleur confirme l’esprit de la jeunesse, comme une robe en tulle douce aux tons blush ou une robe rose ombrée, pour accompagner la montée en puissance de nouveaux types de cérémonies de mariage. . Pour les mariées souhaitant un look de soirée plus sexy après la cérémonie, il a fait ses débuts avec un numéro noir singulier avec une bordure en cristal. Dans l’ensemble, la collection de Siriano a réussi grâce à son mélange de vêtements de mariage traditionnels glam et non traditionnels et modernisés.

Souhaitant offrir aux mariées des options réalisables, la ligne a été conçue avec l’idée de «cliquer et acheter maintenant». Pour la première fois, les créations nuptiales de Siriano seront disponibles presque exclusivement directement au consommateur (à l’exception de quelques détaillants internationaux avec lesquels la marque a toujours travaillé) en ligne via christiansiriano.com, avec l’option supplémentaire de personnaliser plus tard.

«Notre norme est de six semaines, ce qui est assez rapide; nous avons fait des choses en trois semaines, c’est assez fou », a expliqué le designer. «Je pense que c’est un peu la raison pour laquelle j’ai pu continuer dans cette entreprise et réussir. Si quelqu’un a besoin de quelque chose rapidement, nous pouvons le faire. Nous travaillons dur pour nous assurer que les gens obtiennent les choses pas un an plus tard. J’ai toujours été comme ça.

S’adressant aux futures collections nuptiales, Siriano et son équipe déterminent ce qui est le mieux pour les affaires. Bien que certaines collections puissent être plus grandes que d’autres, l’idée de lancer de nouvelles collections de mariée au moins une fois par an a été notée comme étant importante.

«Je pense que pour notre entreprise, nous allons la présenter comme nous le ferions dans un centre de villégiature ou avant l’automne. Je pense que c’est nécessaire, en particulier dans le monde des occasions de s’habiller de soirée, c’est toujours le seul endroit où les gens vont encore vraiment faire leurs achats. C’est pourquoi nous le faisons.

Le plus grand conseil de Siriano pour les mariées après une année sans précédent? Portez ce qui vous fait vous sentir fantastique.

«Nous avons eu plusieurs conversations avec toutes ces épouses qui arrivent dans notre studio ces derniers temps – nous n’avons pas vu de mariées depuis un an et nous avons maintenant des mariées presque tous les jours. Ce que mon équipe et moi leur disons, «Allez pour votre rêve ultime et complet, tout fantasme, quoi que ce soit! Si c’est une nuisette, très bien! Si c’est une énorme robe de bal de 10 pieds, vous devez le faire, car vous ne savez jamais ce qui va se passer. Je pense que tout le monde doit vivre au maximum car nous voyons tous ce qui peut arriver dans notre monde.