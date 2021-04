Christian Siriano va légaliser la séparation d’avec son mari en demandant le divorce ⋆ .

Saleurs WENN / Derrick

La star et créatrice de mode de «Project Runway» aurait soumis des documents juridiques à New York près de trois ans après avoir annoncé sa séparation d’avec son mari Brad Walsh.

Christian Siriano a fait un pas pour rendre sa séparation d’avec son mari légale. Près de trois ans après avoir annoncé que lui et Brad Walsh avait mis fin à leurs deux ans de mariage, le «Piste de projet»La star a finalement demandé le divorce.

Le créateur de mode de 35 ans, selon le rapport de TMZ, a soumis les documents juridiques à New York le mardi 13 avril. Comme lui et son mari musicien de 38 ans n’ont pas d’enfant ensemble, la question est hors de propos.

La demande de divorce est intervenue après que Christian et Brad ont rendu publique leur séparation en juin 2018. Le premier à annoncer la nouvelle a été l’auteur-compositeur-interprète qui a écrit sur Instagram Story: «Il y a un peu plus d’un mois, mon mari et moi nous sommes séparés.»

«J’ai été contacté par un écrivain pour un site Web qui l’a découvert, alors plutôt que de les laisser le casser, je vous le dis moi-même», a poursuivi l’artiste. «Ce n’est l’affaire de personne et je ne veux pas discuter, mais c’est ce qui se passe [shrugging emoji]. »

Christian, quant à lui, a confirmé la nouvelle via son représentant. «Je peux confirmer qu’ils sont séparés», a déclaré le représentant dans un communiqué. «Ils étaient ensemble depuis 11 ans, s’aiment beaucoup et demandent de l’intimité en ce moment.»

Christian et Brad ont fait leur dernière apparition publique en couple début mai 2018 lors d’un gala de charité pour le Bottomless Closet à New York, dans lequel le premier a été honoré. Fin avril de la même année, ils ont assisté au gala Time 100 où le magnat de la mode était à nouveau un invité d’honneur. Son épouse d’alors a partagé des photos de l’événement sur Twitter et l’a appelé «héros et amour de longue date».

L’ancien couple s’est marié le 9 juillet 2016 dans leur maison de campagne du Connecticut. Parmi les invités à leur cérémonie de mariage figuraient une maquilleuse et «Le prochain top model américain” ordinaire Jay Manuel, actrice Alicia Silverstone, Personnalité tv Kelly Osbourne et “Orange est le nouveau noir” Star Danielle Brooks.

