Christian Vazquez des Red Sox frappe un home run après que la décision efface la course des Rays dans un gibier sauvage

Le receveur des Red Sox de Boston, Christian Vazquez, a mis fin à un match marathon 3 contre les Rays de Tampa Bay avec un home run de deux points dimanche soir pour arriver à un match de remporter leur série de division de la Ligue américaine.

Coup de pincement de Vazquez pour Kevin Plawecki plus tôt dans le match et avec un coureur sur la base et Luis Patiño sur le monticule, le receveur a frappé un tir en plein essor sur les sièges au sommet du monstre vert en fin de 13e manche. Boston a remporté le match 6-4 et est à une victoire de se qualifier pour la série de championnats de la Ligue américaine.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La fin n’est pas venue sans controverse.

Les Red Sox de Boston Christian Vazquez réagit après avoir frappé un coup de circuit contre les Rays de Tampa Bay lors de la treizième manche lors du match 3 d’une série de division de la Ligue américaine de baseball, le dimanche 10 octobre 2021, à Boston. Les Red Sox ont gagné 6-4. (Photo AP/Charles Krupa)

En début de 13e manche, le voltigeur des Rays Kevin Kiermaier pensait qu’il avait donné un point à son équipe avec deux retraits. Il a frappé un tir au champ droit qui a presque franchi la clôture. Au lieu de cela, le ballon a rebondi sur le mur et a touché le champ droit Hunter Renfroe avant de rebondir par-dessus le mur. Yandy Diaz a marqué et il est apparu un instant que les Rays allaient prendre l’avantage.

Cependant, les arbitres ont décidé que le coup frappé par Kiermaier devrait être la règle de base en doublant Kiermaier au deuxième but et Diaz au troisième au lieu d’un double RBI à deux retraits. Mike Zunino a ensuite retiré des prises au bâton pour enregistrer le troisième retrait, laissant les deux joueurs sur la base.

URÍAS HITS, PITCHES DODGERS PASSÉS GÉANTS À MÊME SÉRIE NLDS

Les fans étaient en colère.

L’initié d’ESPN MLB, Jeff Passan, a rappelé aux fans les règles concernant le jeu.

« Je ne peux pas y croire. La décision est ce qu’elle est. Mais je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire que c’est une règle de base double. Je veux dire que Yandy aurait marqué debout », a déclaré Kiermaier après le jeu.

Les Red Sox de Boston Christian Vazquez sont assaillis par des coéquipiers après avoir frappé un home run de deux points lors de la treizième manche contre les Rays de Tampa Bay lors du troisième match d’une série de division de la Ligue américaine de baseball, le dimanche 10 octobre 2021, à Boston . Boston a gagné 6-4. (Photo AP/Michael Dwyer)

Boston a obtenu un énorme match de Kiké Hernández. Il est allé 3-en-6 avec un coup de circuit et deux points produits. Il est également le premier joueur à avoir réussi huit coups sûrs en deux matchs en une seule séries éliminatoires, selon MLB Stats. Kyle Schwarber a également frappé un coup de circuit contre le partant des Rays Drew Rasmussen.

Tampa Bay a obtenu une vaillante performance de son attaque. Austin Meadows et Wander Franco ont chacun réalisé des circuits. Meadows a terminé avec deux points produits et Randy Arozarena a également contribué avec un point produit.

Rays de Tampa Bay Kevin Kiermaier frappe au bâton lors de la onzième manche contre les Red Sox de Boston lors du troisième match d’une série de division de la Ligue américaine de baseball, le dimanche 10 octobre 2021, à Boston. (Photo AP/Charles Krupa)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Boston pourrait fermer Tampa Bay lors du quatrième match lundi soir. Le jeu est prévu pour 19h07 HE.