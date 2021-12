Christie Brinkley révèle un problème oculaire grave et subit une chirurgie effrayante

Christie Brinkley était étonnamment calme à propos d’un médecin qui lui a percé le globe oculaire pour une opération dont elle avait besoin la semaine dernière. Le mannequin a déclaré que son ophtalmologiste avait découvert qu’elle avait une fermeture d’angle aiguë et qu’elle avait besoin d’une procédure pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Il s’agissait de la dernière intervention médicale pour Brinkley, qui a également subi une arthroplastie de la hanche l’année dernière.

Le 15 décembre, Brinkley a posté une photo d’elle derrière l’équipement de son ophtalmologiste sur Instagram. « [I] Je veux que vous lisiez ceci, afin que vous puissiez toujours le faire », a commencé Brinkley, remplaçant « I » par un emoji pour les yeux. « Je viens de découvrir que j’ai quelque chose appelé Acute Angle Closure. Je ne l’ai découvert que parce que j’ai inclus un examen de la vue dans le cadre de mon examen physique annuel et que mon brillant ophtalmologiste a détecté ce problème. »

Brinkley a noté que son médecin pouvait résoudre le problème en « perçant un trou » dans votre œil. « Ce n’est pas aussi horrible que ça en a l’air. En fait, je viens de le faire sur cette photo, c’est du gâteau », a-t-elle écrit. « Mais si elle n’était pas traitée, cela aurait pu entraîner une perte de vision… Alors je suis très reconnaissante! » Brinkley, 67 ans, a également remercié son médecin et a dit à ses 736 000 abonnés de s’assurer qu’ils subissent également des examens de la vue.

Les fans de Brinkley étaient heureux de la voir se porter bien après l’opération effrayante. « N’est-ce pas tout simplement incroyable ce que les Docs peuvent faire ces jours-ci », a écrit un fan. « Je suis heureux d’apprendre qu’ils l’ont attrapé à temps », a commenté un autre. « Si heureux qu’ils aient détecté que … les examens oculaires annuels sont importants, tout comme les bons médecins », a écrit un autre fan.

La fermeture de l’angle aigu est un problème urgent et rare, selon l’American Association of Ophthalmology (AAO). Les symptômes comprenaient une vision floue, des yeux rouges douloureux, des maux de tête, des vomissements et des nausées. « Le diagnostic est posé en notant une pression intraoculaire élevée (PIO), un œdème cornéen, une chambre antérieure peu profonde et un angle fermé à la gonioscopie », selon l’AAO. « Le traitement médical ou chirurgical vise à élargir l’angle et à empêcher une nouvelle fermeture de l’angle. Si un glaucome s’est développé, il est traité avec des thérapies pour abaisser la PIO. »

Brinkley a beaucoup d’expérience avec les procédures de sauvetage. L’automne dernier, elle a finalement subi une arthroplastie de la hanche pour résoudre les problèmes persistants causés par les blessures qu’elle a subies lors de l’accident d’hélicoptère de 1994 auquel elle a survécu. On lui a dit qu’elle aurait besoin d’une arthroplastie de la hanche il y a plus de 12 ans, mais elle a continué à l’arrêter, même si la douleur à la hanche s’est aggravée. Brinkley avait également besoin de soins médicaux après s’être cassé le poignet lors des répétitions de Danse avec les stars en 2019. Brinley a été remplacée par sa fille, Sailor Brinkley-Cook, qui a terminé la saison à la troisième place.