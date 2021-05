Christijan Albers n’a “ jamais vu une si mauvaise couverture télévisée ”

L’ancien pilote de F1 Christijan Albers a critiqué la couverture du GP d’Espagne par le FOM, affirmant que la bataille tendue pour la victoire avait été «complètement ignorée par le directeur».

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se livraient à un jeu du chat et de la souris alors que Mercedes opposait une stratégie à deux arrêts au one-stopper de Red Bull, l’action à l’avant du Grand Prix d’Espagne était plus intrigante que bourrée d’action.

Bien que Hamilton et Verstappen aient couru roue à roue dans le premier virage de la course, ce n’est qu’au 60e tour sur 66 que les deux se sont de nouveau affrontés à l’avant.

Alors que le temps était passé à montrer Hamilton se rapprocher de Verstappen, une grande partie de la couverture télévisée était axée sur les batailles plus en arrière.

Albers n’était pas du tout satisfait de cela.

“Je n’ai jamais vu une si mauvaise couverture télévisée de la Formule 1 de toute ma vie”, a déclaré le joueur de 42 ans à De Telegraaf.

«Je ne sais pas qui appuyait sur les boutons, mais c’était vraiment extrême.

«Il y a eu un combat vraiment passionnant entre Hamilton et Verstappen, qui concerne le championnat du monde, et tous les moments tendus entre eux ont été complètement ignorés par le réalisateur.

«Les arrières étaient particulièrement couverts et cela m’a vraiment ennuyé.

«Je commence vraiment à remarquer la mauvaise direction de cet aspect de la Formule 1.»

Hamilton a remporté le grand prix, dépassant Verstappen au 60e tour et vérifiant après cela.

Le réalisateur a de nouveau montré l’action qui se passait derrière lui, Hamilton ne figurant pas beaucoup dans les derniers tours avant que les caméras ne lui coupent la tête alors qu’il franchissait la ligne pour remporter la victoire.

Mais bien qu’Albers n’ait pas été impressionné, une nouvelle fonctionnalité dimanche a attiré l’attention des fans du monde entier.

FOM a diffusé un message radio entre un chef d’équipe, Toto Wolff, et Race Control, l’Autrichien demandant à Michael Masi de faire brandir les drapeaux bleus à Nikita Mazepin.

C’était une autre occasion où les caméras se sont concentrées sur un backmarker, mais principalement parce que Mazepin tenait Hamilton alors qu’il essayait de mettre du temps sur Verstappen avant son premier arrêt au stand.

