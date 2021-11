Christijan Albers sur la pénalité de Max Verstappen sur la grille: idiotie, honte, juste un non-sens

Christijan Albers a déclaré que la pénalité de Max Verstappen sur la grille au Qatar était « toute idiote », et c’est « dommage » car cela a affecté le combat pour le championnat.

Verstappen s’est qualifié deuxième derrière son rival pour le titre Lewis Hamilton sur le circuit de Losail, mais s’est classé 7e après avoir été touché par une pénalité de cinq places sur la grille.

Verstappen a été pénalisé pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes agités même s’ils n’étaient pas apparus sur les planches de la piste ni sur son tableau de bord. C’était un seul marshal qui agitait ces drapeaux pour l’AlphaTauri crevé de Pierre Gasly.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, était furieux contre l’appel, estimant qu’un marshal « voyou » avait agité un drapeau par erreur malgré l’absence de mot du contrôle de course.

Il n’est pas le seul à penser que c’était injuste.

« Désolé, mais je pense que tout est idiot », a déclaré l’ancien pilote de F1 devenu expert Albers à De Telegraaf. « Que suis-je censé en dire ?

« Quelqu’un roule dans la ligne droite, puis vous voyez un drapeau jaune lors d’une séance de qualification.

« Le problème, c’est que les règles sont les règles.

« Vous êtes occupé aux qualifications et vous devez ensuite aller au maximum pour réaliser le meilleur temps au tour. Vous êtes vraiment concentré là-dessus.

Je suis soit daltonien, soit on a montré à Max un jaune et un vert ??? Et aussi les feux de tableau de bord sans led indiquant un drapeau jaune sur la roue Max Verstappen ??? Donc ça ne peut pas être une pénalité sûrement ? pic.twitter.com/1wCjOANMwT

– Vettel (@Julian2017124) 20 novembre 2021