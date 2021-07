Christina Aguilera au bol ⋆ 10z viral

Viola Davis, Christina Aguilera et Kamasi Washington – dans des spectacles séparés au Hollywood Bowl – sont en tête de notre liste restreinte pour la musique en direct, en personne, l’art, la danse et le théâtre ce week-end. Avant de partir, n’oubliez pas d’appeler ou de vérifier en ligne les conditions de réservation et les autres protocoles COVID-19.

Classique, pop, jazz et hip hop au Hollywood Bowl

Un grand week-end au Bowl commence jeudi soir alors que Viola Davis, lauréate d’un Emmy, d’un Oscar et d’un Tony, rejoint Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic pour raconter la fable musicale bien-aimée de Prokofiev “Peter and the Wolf”. Hollywood Bowl, 2301 N. Highland Ave., LA 20 h jeudi. 8 $ à 167 $. hollywoodbowl.com

Les deux nuits suivantes, Christina Aguilera tient la cour, soutenue par Dudamel et le LA Phil dans ce qui est présenté comme les premiers concerts complets de la six fois lauréate d’un Grammy accompagnée d’un orchestre. 20h du vendredi au samedi. 26 $ à 299 $. hollywoodbowl.com

Dimanche, le saxophoniste de jazz Kamasi Washington et son puissant groupe aident à lancer le festival mondial annuel de KCRW-FM, rejoints par le rappeur Earl Sweatshirt et Anne Litt de KCRW. 19h dimanche. 25 $ à 179 $. hollywoodbowl.com

Alonzo King LINES Ballet

La série « Dance at Dusk » du Music Center se termine par des performances de la compagnie basée à San Francisco, rejointe par l’invité spécial, Tiler Peck, principal du New York City Ballet. Les spectacles restants sont presque complets; si vous ne parvenez pas à obtenir un billet, vous pouvez vous inscrire pour regarder une diffusion en direct gratuite du spectacle de clôture de dimanche. The Music Center, Jerry Moss Plaza, 135 Grand Ave., centre-ville de LA 19h30 du jeudi au dimanche. Capsule pour quatre personnes : 150 $ à 225 $. musiccenter.org

« Judy Baca : Memorias de Nuestra Tierra, une rétrospective »

Récemment rouvert au public, le Musée d’art latino-américain présente cette enquête sur les œuvres du célèbre muraliste, éducateur et militant chicana. MoLAA, 628 avenue Alamitos, Long Beach. A voir jusqu’en janvier. Ouvert du mardi au vendredi. 7 $, 10 $ ; moins de 12 ans, gratuit; achat anticipé recommandé. molaa.org

“Tapisserie à 50”

Le Muse/Ique Orchestra de Rachael Worby célèbre le 50e anniversaire de l’album révolutionnaire de l’auteure-compositrice-interprète Carole King. La bibliothèque Huntington, le musée d’art et les jardins botaniques, 1151 Oxford Road, Saint-Marin. 19h30 jeudi. Également au Skirball Cultural Center, 2701 N. Sepulveda Blvd., Brentwood à 19h30 dimanche. 75 $ (comprend un abonnement d’essai et l’admission aux trois prochains concerts de l’ensemble). muse-ique.com

“Bords”

Chance Theatre revient aux représentations en personne avec la première du comté d’Orange de ce cycle de chansons de passage à l’âge adulte de 2005 conçu par les auteurs-compositeurs de « Dear Evan Hansen » et « Greatest Showman » Benj Pasek et Justin Paul. Centre des arts du théâtre Bette Aitken, 5522 E. La Palma Ave., Anaheim. La représentation de la soirée d’ouverture de samedi est à guichets fermés, mais vous pouvez voir un avant-première à 20 h le vendredi ou une matinée à 15 h le dimanche ; autres dates et heures jusqu’au 8 août. 39 $-49 $; achat à l’avance requis. chancetheater.com

Festival de cerf-volant communautaire et unifié

Allez faire voler un cerf-volant lors de cet événement familial proposant des démonstrations de cerf-volant, des ateliers d’art et d’artisanat, de la musique en direct et plus encore. Co-présenté par California State Parks et l’organisation artistique Clockshop. Parc historique d’État de Los Angeles, 1245 N. Spring St., centre-ville de LA 14 h à 18 h samedi. Libérer; dons acceptés. Inscrivez-vous sur clockshop.org

Festival iPalpiti

Cette vitrine annuelle pour les musiciens classiques émergents est de retour avec une série de récitals et de concerts mettant en vedette des œuvres de Bach, Tchaïkovski, Gershwin et autres. Bibliothèque Encinitas, 540 Cornish Drive. 19h30 du jeudi au samedi. Également au Conrad Prebys Performing Arts Center, 7600 Fay Ave., La Jolla à 15 heures dimanche. Le festival se déplace ensuite dans la région de LA le 20 juillet, avec le concert de clôture à Beverly Hills le 24 juillet. Don minimum de 5 $. ipalpiti.org

« 32 hectares »

Vous pouvez réfléchir au passé, au présent et à l’avenir possible de la Cité des Anges avec la promenade sonore en plein air immersive et spécifique au site de l’artiste de théâtre Marike Splint, accessible via une application gratuite pour votre smartphone ou autre appareil. Co-présenté par Center Theatre Group et UCLA School of Theatre, Film and Television. Parc historique d’État de Los Angeles, 1245 N. Spring St., centre-ville de LA À tout moment pendant les heures d’ouverture du parc jusqu’au 29 septembre. Gratuit. 32acresla.com

“Le DiscOasis”

Descendez et devenez funky avec cette expérience interactive mettant en vedette des artistes en direct et des DJ, de la danse, du patin à roulettes et la voix de Chic’s Nile Rodgers dans le rôle de “The Groovemaster”. Jardin botanique de la côte sud, 26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Estates. de 17 h à 22 h du vendredi au dimanche ; autres dates jusqu’au 6 septembre. 39 $-59 $; billets d’entrée à l’avance requis. thediscoasis.com

” Garçon de la piscine “

Une gardienne de maison établit un lien avec un nettoyeur de piscine dans une résidence de schmancy sur Mulholland Drive dans ce conte spécifique au site mis en scène par Lost Angels Theatre Company. Résidence privée, adresse fournie aux détenteurs de billets, Hollywood Hills. Avec Laura Niemi et Pat Towne. 17 h 15 les samedis et dimanches jusqu’au 22 août. 45 $. Losangestheatre.com

Jessica Fichot

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Paris et basée à Los Angeles et son groupe présentent un mélange éclectique de chanson française, de jazz et de musique du monde dans un spectacle en plein air. Centre culturel Muckenthaler, 1201 W. Malvern Ave., Fullerton. 19h30 jeudi. 15 $ à 30 $. themuck.org

