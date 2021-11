Christina Aguilera aurait été «vraiment surprise» après les critiques de Britney Spears et veut un chat privé

Britney Spears semble être déchaînée pour quiconque, selon elle, est restée silencieuse pendant sa bataille de 13 ans pour la conservation et sa collègue star de Mickey Mouse Clubhouse a été prise entre deux feux. Alors qu’elle assistait aux Latin Grammy Awards 2021, on a demandé à la chanteuse « What a Girl Wants » si elle avait une communication avec la chanteuse « Baby One More Time ». Sa direction est rapidement intervenue, disant au journaliste: « Non, nous ne faisons pas ça ce soir, je suis désolé. » Alors que Christina était emmenée, elle a rapidement ajouté: « Je ne peux pas … mais je suis heureuse pour elle. »

Spears a eu vent du commentaire et n’a pas tardé à réagir sur Instagram. « J’aime et j’adore tous ceux qui m’ont soutenu… mais j’ai refusé de parler lorsque Spears a écrit avec un clip d’accompagnement de la réponse d’Aguilera. « 13 ans passés dans un système abusif corrompu, mais pourquoi est-ce un sujet si difficile à aborder pour les gens ? ?? C’est moi qui suis passé par là !!!! Tous les supporters qui se sont exprimés et m’ont soutenu, merci… oui, je compte !!!!! » Spears a ensuite remercié Lady Gaga d’avoir pris la parole en son nom lors du même tapis rouge.

Maintenant, le camp d’Aguilera dit que c’est simplement un malentendu. « Christina ne s’attendait pas à être appelée par Britney, elle a été vraiment surprise par l’appel. Ils ne sont évidemment plus des amis proches, mais ils ont toujours une histoire l’un avec l’autre que Christina pense qu’elle devrait toujours protéger « , a déclaré une source à HollywoodLife. « Maintenant, Christina aimerait avoir une conversation privée avec Britney pour régler certains problèmes qui mentent encore clairement », ont-ils également déclaré.

Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse. Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 – Christina Aguilera (@xtina) 29 juin 2021

La source pointe vers le Tweet d’Aguilera de soutien à Spears au plus fort de la campagne « Free Britney ». La source dit que le Tweet d’Aguilera était authentique.

« Ce que Christina a dit en juin [via Twitter] était du fond du cœur car elle était vraiment préoccupée par le bien-être de Britney. Maintenant, les choses sont clairement très gênantes après que Britney a décidé de partager ses réflexions sur ce qu’elle pense que Christina a fait ou n’a pas fait tout au long de la tutelle », a expliqué la source. « Elle ne cherche pas à être dans un quelconque type de querelle. Elle veut que Britney soit en bonne santé et heureuse et elle ne veut pas être la cause d’aucune sorte de blessure », ont-ils conclu.