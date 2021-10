Christina Aguilera confirme son retour dans l’industrie musicale | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre et beau chanteur Christina Aguilera ne voulait pas être laissée pour compte, elle a donc confirmé son retour à la musique, une nouvelle qui a sans aucun doute été impressionnante, car sa voix mélodieuse manque à beaucoup.

La femme d’affaires L’américaine Christina Aguilera revient à la musique avec un album en espagnol et où elle cherche à renouer avec ses racines.

La vérité est que pendant quelques semaines, Internet a été paralysé avec le retour à la Musique d’Adele et maintenant la nouvelle du retour de Christina Aguilera nous a pris par surprise.

C’est à travers les réseaux sociaux, qu’Aguilera, a partagé avec ses millions de followers une mystérieuse vidéo où l’on entend la bande originale de ce qui sera son prochain single.

L’interprète misera encore une fois sur le public hispanique et on vous fera savoir tout ce qu’on sait sur sa prochaine production musicale.

Cristina Aguilera est prête à revenir à la musique après plus d’une décennie sans sortir d’album studio et c’est ainsi qu’elle nous l’a fait savoir.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE CONFIRMATION À VOTRE RETOUR.

Grâce à son compte Twitter officiel, l’interprète de « Falsas Esperanzas » a laissé des indices sur son retour à la musique et a partagé une partie du clip avec un accord de guitare.

A noter qu’il s’agirait du plus inédit du chanteur, qui il y a quelques jours à peine était présent aux célébrations du 50e anniversaire de Walt Disney Word.

La vérité est que la chanteuse américaine a toujours été fière de ses racines latines et cela nous a sans aucun doute été démontré lorsqu’à la fin des années 90 elle a sorti l’album « Mi Reflejo », un matériel en espagnol pour le public hispanique.

En fait, dans ce matériau, se distinguent les tubes « Come with me », « With you in the distance » et « Falsas Esperanzas », des thèmes qui, avec le temps, font partie de l’histoire de la musique.

Alors que pour ce nouvel album, la chanteuse baptisera son œuvre « Redécouvrir les racines » et ambitionne de balayer rapidement les playlists musicales.

Je suis dans la musique depuis de nombreuses années, mais il n’y a rien de tel que d’être entouré de musiciens et d’artistes latinos. L’énergie qu’ils apportent, l’amour et la passion apportent beaucoup ».

C’est ainsi que Christina Aguilera se prépare enfin plus que jamais à un retour triomphal à la musique et partage sur ses réseaux sociaux qu’elle aime plus que jamais ses racines latines.