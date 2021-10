Christina Aguilera crée « Pour mes filles »

Vous avez bien lu, Cristina Aguilera crée un nouveau single intitulé « Pa mis chicas », une chanson dans laquelle trois autres stars ont collaboré, ah et c’est vraiment de l’autonomisation pure, oserez-vous l’écouter ??? Dans cette chanson Cristina Aguilera a décidé d’impliquer des artistes de stature internationale, nous entendons Becky G, Nathy Peluso et Nicki Nicole. Nous savons que Cristina Aguilera peut parfaitement interpréter des chansons en anglais et en espagnol, Cependant, pratiquement toutes les chansons ont été en anglais, même si elle a collaboré avec des artistes mexicains tels que Alejandro Fernández, et maintenant cette chanson est également interprétée en espagnol avec des artistes internationaux et très latino. Mieux encore, cette chanson vous donne sérieusement le pouvoir dont chaque femme a besoin pour pouvoir réaliser ses rêves. Cristina Aguilera est aussi connue pour être extrêmement sexy et extravagante dans ses clips, et dans Pa my girls, on peut voir sa rousse !! Des phrases comme, je reste, je ne demande pas la permission, je ne préviens personne, je fais ce que je veux, c’est un peu ce que vous allez écouter dans Pa mes filles ! Nous l’aimons tout simplement ! Nous vous laissons le lien du clip vidéo officiel du nouveau matériel Cristina Aguilera ! https://youtu.be/-5l4Xx5eCcs

