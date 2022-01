Christina Aguilera et sa fille doivent jouer aux nouvelles légendes Pokémon : Arceus

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Chanteuse, mère et chanteuse de Dirrty Christina Aguilera a fait une autre bande-annonce pour la Nintendo Switch OLED après sa dernière – qui présentait un tas de jeux familiaux – et bien que ses enfants occupent toujours une place importante dans celui-ci, les jeux sont un peu plus excitant.

Tout d’abord, Mme Aguilera joue aux Pokémon Legends (pas encore sortis !) : Arceus avec sa jeune fille, qui chevauche le nouveau Wyrdeer et attrape un Pokémon avec l’une de ces nouvelles/anciennes boules d’Apricorn. Nous pourrions faire une analyse approfondie des images, mais … eh bien, cela a probablement été ajouté en post, bien que nous sachions qu’ils ont réellement joué au jeu.

Ensuite, elle passe à Parmi nous avec son fils adolescent aîné, et – spoilers – c’est Christina elle-même qui est l’imposteur. Heureusement, elle se fait prendre et projeter dans le vide de l’espace.

Puis sa sœur et sa famille arrivent et ils jouent leur « préféré » – Mario Kart 8 Deluxe. Il est difficile de ne pas lire leur « Combien de fois pensez-vous que nous avons dû jouer à ce jeu ? » plaisanter comme une fouille à Nintendo eux-mêmes, pour avoir pris si longtemps sur le prochain opus de Mario Kart … mais ce n’est probablement pas signifié de cette façon, hein?

Pour rappel, Pokémon Legends : Arceus sortira le 28 janvier. C’est juste quelques petites semaines !

Êtes-vous jaloux de la jeune fille de Christina ? Voudriez-vous jouer une partie de Among Us avec la femme qui a été le béguin d’enfance de tant d’entre nous ? Faites le nous savoir dans les commentaires.