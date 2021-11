Christina Aguilera étourdit avec un regard fougueux aux Grammys latins 2021

Christina Aguilera a apporté la chaleur aux Latin Grammys 2021 ! Le chanteur de « Ain’t No Other Man », 40 ans, était absolument magnifique lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, qui s’est tenue jeudi à Las Vegas, portant une robe noire ajustée avec des gants sensuels en latex. Les cheveux roux nouvellement colorés d’Aguilera sont apparus par rapport au look monochrome, et elle a associé le look à un maquillage subtil des yeux charbonneux.

Aguilera est montée sur scène lors de la cérémonie de remise des prix de la nuit alors qu’elle interprétait son nouveau single en espagnol, « Pa Mis Muchachas », avec Becky G, Nathy Peluso et Nicki Nicole. La gagnante d’un Grammy se prépare à sortir son deuxième album espagnol, taquinant plus tôt cette semaine un morceau intitulé « Somos Nada ». L’artiste a joué pour la dernière fois aux Latin Grammys en 2000, interprétant « Contigo en la Distancia » et une version espagnole de « Genie in a Bottle ». L’année suivante, son album, Mi Reflejo, a remporté le Latin Grammy du meilleur album vocal féminin pop.

(Photo : Shy McGrath/WireImage)

Mercredi soir, Aguilera s’est également produit au gala de la personne de l’année 2021 de la Latin Recording Academy en l’honneur de Ruben Blades. Après le gala, Aguilera est allée sur Instagram pour partager ses sentiments sur la performance de cette nuit-là et son enthousiasme pour sa performance aux Grammys. « J’ai passé le meilleur moment à jouer pour la personne la plus méritante de l’année, Ruben Blades ! J’ai hâte de continuer la célébration ce soir au [Latin Grammys]!! », a-t-elle sous-titré des photos de sa performance de mercredi, qui l’a vue bercer ses cheveux blonds emblématiques.

L’artiste « Genie in a Bottle » s’est confiée à PEOPLE en septembre à propos de son prochain album, qu’elle a qualifié de « moment complet » à sortir. « Nous avions tellement de matériel, nous allons le sortir en six segments de chansons épisodiquement tout au long de l’année prochaine, car cela raconte vraiment une histoire et cela vous emmène dans ce voyage et cette aventure, en découvrant différents morceaux de mon passé. C’est un illustration de mes racines », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: « C’est tellement gratifiant pour moi maintenant de plonger dans cela, de savoir ce que je sais maintenant après la carrière que j’ai eue et de pouvoir plonger plus profondément dans quelque chose qui me passionne tellement. Parce que parfois, certains de mes succès les plus commerciaux n’ont pas été mes moments les plus heureux. »