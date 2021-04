La scène musicale pop et R&B de la fin des années 90 au début des années 2000 était vraiment à voir. Il y avait «Baby One More Time», «Lady Marmalade», «No Scrubs» – trop de bops à traiter. L’appréciation de la musique ne change pas vraiment, mais la perception du style et des types de corps a fini par changer quelque peu. Christina Aguilera a récemment décrit son propre changement de cœur en ce qui concerne son corps de l’époque «Genie In A Bottle» et la sensation de gain de «courbes».