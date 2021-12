Christina Aguilera pose seins nus pour célébrer son 41e anniversaire sur les réseaux sociaux

Christina Aguilera a fêté ses 41 ans en montrant à ses fans qu’elle l’a toujours avec une séance photo topless torride.

La chanteuse « Beautiful » s’est rendue sur ses réseaux sociaux le dimanche 18 décembre, jour de son anniversaire, pour montrer une série d’images dans lesquelles elle porte ses habituelles extensions de cheveux blond platine ainsi que des gants d’opéra en cuir noir, des lunettes de soleil noires et apparemment rien autre. La collection de cinq photos montre la chanteuse seins nus avec ses bras, ses mains et ses cheveux stratégiquement placés dans chacun pour couvrir ses seins.

Pourtant, les clichés sont capables de mettre en valeur les courbes tueuses de la femme de 41 ans alors qu’elle célèbre un autre voyage autour du soleil.

« XTINA XLI », a-t-elle légendé les photos, un clin d’œil à son surnom ainsi que nous utilisant des chiffres romains pour montrer son nouvel âge.

CHRISTINA AGUILERA DIT QU’ELLE « DÉPAIT ÊTRE SUPER MAIGRE » : « J’AI DU PEU À REGARDER LES PREMIÈRES PHOTOS »

Depuis que les photos ont été publiées dimanche tôt le matin, les commentaires affluent pour souhaiter un joyeux anniversaire à la chanteuse et la féliciter pour la superbe séance photo.

L’actrice et chanteuse Christina Aguilera a fêté ses 41 ans avec des photos seins nus sur Twitter. (Photo de Kevin Winter/.)

La célébration intervient après qu’Aguilera a parlé plus tôt cette année dans une interview avec Health dans laquelle elle a expliqué ce que c’était que de grandir sous les projecteurs avec tous les yeux rivés sur elle. La chanteuse a débuté sa carrière à l’âge de 9 ans en tant que candidate sur « Star Search », avant de jouer dans « The All New Mickey Mouse Club » avec Justin Timberlake et Britney Spears quelques années plus tard.

L’ANCIEN DISNEY CHILD STAR BOBBY DRISCOLL ‘N’A JAMAIS TROUVÉ SON CHEMIN’ AVANT DE SUBIR UNE MORT TRAGIQUE À 31 ANS, DIT PAL

Christina Aguilera a fêté ses 41 ans avec une séance photo sexy. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Bien que les années 90 semblent très différentes de la vie que mènent les jeunes artistes de nos jours en raison des médias sociaux, la chanteuse de « Lady Marmalade » a rappelé que ses premières années étaient pleines de « succès, de traumatismes d’enfance, [and] difficultés. »

Elle a également admis qu’il y avait certainement des moments où son endurance était mise à l’épreuve. Elle travaillait 24 heures sur 24 et ses compétences étaient également comparées à celles de ses pairs dans l’industrie.

Christina Aguilera s’est montrée sur les réseaux sociaux pour célébrer son 41e anniversaire. (PA)

« Cette mouture est louée, mais je pense que nous comprenons tous qu’il est crucial d’avoir des moments pour réfléchir et simplement respirer. Je travaille depuis l’âge de 7 ans. Quand je ne travaille pas, il y a beaucoup de choses à faire. de culpabilité que je ressens. Elle est ancrée en moi depuis que je suis petite – tu as honte si tu ne veux pas suivre. En tant qu’enfant [entertainer], vous êtes tous dressés les uns contre les autres, et les autres enfants sont aussi tous à ce sujet. C’est un espace étrange dans lequel grandir », a expliqué Aguilera à l’époque.

