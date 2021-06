Christina Aguilera prend la défense de Britney Spears dans un discours émouvant

Aguilera a également évoqué le fait que Spears a un DIU qu’elle n’a pas été autorisée à retirer et qui l’empêche d’avoir un enfant avec son partenaire actuel, Sam Asghari. droit à leur propre corps, système reproducteur, intimité, espace, sanction et bonheur”.

Chaque femme doit avoir droit à son propre corps, son propre système reproducteur, sa propre intimité, son propre espace, sa propre guérison et son propre bonheur. -Christina Aguilera (@xtina) 29 juin 2021

Puis il a ajouté : « La conviction et le désespoir de cette demande de liberté me portent à croire que cette personne que j’ai connue autrefois a été vivre sans la compassion ou la décence de ceux qui contrôlent“.

En fin de compte, Christina a envoyé un amour émotionnel et un soutien inconditionnels à la femme qu’elle connaît depuis qu’ils sont tous les deux petits. « À une femme qui a travaillé dans des conditions et des pressions inimaginables pour la plupart, je vous promets que mérite toute la liberté possible pour vivre votre vie la plus heureuse. Mon cœur va à Britney. ETElle mérite tout le VRAI amour et soutien du monde.