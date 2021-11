Christina Aguilera revient aux Grammys latins après plus de 20 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Plus de deux décennies après sa première et unique performance dans le Grammy Latin, Christina Aguilera animera à nouveau le gala des prix de la musique latine.

La Latin Recording Academy a annoncé mardi que Aguilera proposera un numéro musical qui comprendra les nominés Nicki Nicole et Nathy Peluso, ainsi que Becky G, avec qui il a récemment sorti la chanson « Pa mis chicas ».

Photo: ap

La dernière fois la superstar américaine d’un père équatorien Il est monté chanter sur la scène des Latin Grammy c’était en 2000, lorsqu’il interprète « Contigo en la Distancia » et « Genio atrapado », la version espagnole de son tube « Genie in a Bottle ». L’année suivante, elle a remporté le prix du meilleur album vocal pop féminin pour « My Reflection ».

Le Latin Grammy, dans sa 22e édition annuelle, sIls seront le 18 novembre à Las Vegas et sera diffusé en direct à partir de 20h à Miami.

Le Latin Grammy Premiere, un événement non télévisé au cours duquel les gagnants de la plupart des catégories sont annoncés, aura lieu quelques heures avant et peut être vu en ligne.

Source : Excelsior