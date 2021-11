Christina Applegate partage une mise à jour suite au diagnostic de SEP alors qu’elle fête ses 50 ans

Christina Applegate attend avec espoir sa 50e année. L’actrice de Dead to Me a célébré son 50e anniversaire jeudi à Thanksgiving, s’ouvrant sur Twitter au sujet de l’année dernière difficile, qui comprenait un diagnostic de sclérose en plaques. « Oui. J’ai eu 50 ans aujourd’hui. Et j’ai la SEP. Ça a été dur », a-t-elle écrit. « Je vous envoie tellement d’amour ce jour. »

Applegate a poursuivi: « Beaucoup souffrent aujourd’hui, et je pense à vous. Puissions-nous trouver cette force pour relever la tête. La mienne est actuellement sur mon oreiller. Mais j’essaie. » Le message de l’actrice lauréate d’un Emmy a été accueilli avec le soutien de ses followers, dont beaucoup ont révélé qu’elle était dans leurs prières. Applegate a partagé pour la première fois son diagnostic de SEP sur Twitter en août, le qualifiant de « voyage étrange » jusqu’à présent.

« Ça a été un voyage étrange. Mais j’ai été tellement soutenue par des gens que je connais qui ont aussi cette maladie », avait-elle écrit à l’époque. « Cela a été une route difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. À moins qu’un trou ne la bloque. » Demandant le respect de la vie privée, la star a ajouté : « Comme l’un de mes amis atteints de SEP a dit » nous nous réveillons et prenons les mesures indiquées « . Et c’est ce que je fais. »

Après avoir présenté son diagnostic, Applegate a reçu le soutien de nombreuses personnes, dont sa co-vedette de The Sweetest Thing, Selma Blair, qui a également reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2018. « Je t’aime toujours », a commenté Blair sur son message. « Toujours là. Tout comme nos enfants. Nous battre avec amour. »

Blair a annoncé son diagnostic de SEP en octobre 2018, deux mois après avoir été diagnostiquée. « J’ai la #multiplesclérose. Je suis dans une exacerbation », écrivait-elle à l’époque. « Par la grâce du seigneur, la volonté et les producteurs compréhensifs de Netflix, j’ai un travail. Un travail merveilleux. Je suis handicapé. Je tombe parfois. Je laisse tomber des choses. Ma mémoire est brumeuse. Et mon côté gauche demande pour les directions d’un GPS cassé. Mais nous le faisons. Et je ris et je ne sais pas exactement ce que je vais faire précisément mais je ferai de mon mieux. » L’actrice de Cruel Intentions a révélé en août qu’elle était en « rémission » de la SEP et que son pronostic était « excellent ».

Applegate a déjà eu des problèmes de santé, ayant reçu un diagnostic de cancer du sein en 2008, ce qui l’a incitée à subir une double mastectomie. En 2017, elle s’est fait retirer les ovaires et les trompes de Fallope par mesure de précaution pour éviter de développer davantage de cancer, car elle porte la mutation du gène BRCA1 avec un risque plus élevé de développer la maladie.