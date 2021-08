Christina Applegate révèle qu’elle a la sclérose en plaques dans des tweets émotionnels

Salut les amis. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué une SEP. Ce fut un voyage étrange. Mais j’ai été tellement soutenu par des gens que je connais qui ont aussi cette condition. La route a été difficile. Mais comme nous le savons tous, la route continue. A moins qu’un connard ne le bloque. – christina applegate (@ 1capplegate) 10 août 2021

Au cas où vous ne le sauriez pas, la sclérose en plaques est une maladie neurologique qui peut endommager les cellules nerveuses et perturber la capacité du système nerveux à fonctionner correctement alors l’actrice de 49 ans a demandé conseil à l’une de ses amies qui souffre également de cette maladie. comment le gérer et vivre avec, a-t-il ajouté.

A la fin, il a demandé confidentialité à vos amis et fans pendant que vous traversez ce processus difficile. Ce n’est pas la première fois que Christina parle ouvertement de sa santé. En 2008, elle a avoué qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein et pour la même raison un double mastectomie. De plus, en 2017 enlevé les ovaires et les trompes de Fallope par mesure de précaution car il porte la mutation du gène BRCA1 qui entraîne un risque accru de développer un cancer.