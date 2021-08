Christina Haack de Flip Or Flop appelle les haineux à son poste avec son nouveau petit ami

Tout ce que tout le monde devrait vouloir pour Christina Haack, c’est qu’elle soit en paix avec ses décisions et qu’elle soit heureuse de sa vie, donc, espérons-le, elle s’attaquera de front à la haine conduira les gens qui ne sont pas d’accord avec ses choix à la laisser simplement seule si ils n’aiment pas ce qu’elle fait.

Christina Haack peut actuellement être vue dans les nouveaux épisodes de Flip or Flop et Christina on the Coast sur HGTV, mais pour en savoir plus, consultez le programme télévisé de l’automne 2021.