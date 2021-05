Christina Haack de Flip Or Flop appelle l’ex Tarek El Moussa pour le mélange d’épisodes

La coparentalité est une chose après le divorce, mais travailler ensemble sonne aussi comme sa propre bête. L’ancien couple Christina Haack et Tarek El Moussa, cependant, ont fait passer cela comme une promenade de gâteau après avoir poursuivi leur partenariat commercial sur Flip ou Flop de HGTV pendant des années après leur divorce en 2017. Mais un snafu s’est récemment produit à cause d’un supposé mélange d’épisodes, et il semble que Haack ne pouvait pas s’empêcher de continuer la tradition conjugale de parler pour son autre significatif – même si c’est une version ex.