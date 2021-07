Christina Haack et Ant Anstead se partagent leurs avoirs à la suite d’un divorce : qui garde quoi ?

Christina Haack et Ant Anstead ont divisé leurs biens après la finalisation du divorce du couple et nous savons maintenant un peu qui garde quoi. Selon Entertainment Tonight, des documents juridiques ont révélé que Haack conserverait cinq des propriétés détenues conjointement par le couple : quatre en Californie et une au Tennessee. Elle conservera également deux véhicules : une Bentley et un Range Rover.

En plus des propriétés et des véhicules, la star de Christina on the Coast conservera également son alliance. Les documents ont révélé qu’Anstead conserverait sept véhicules, dont une Ford Mustang, une Porche et un Range Rover. Il conservera également « la propriété à 100 % de ses entreprises commerciales ». La nouvelle intervient après la séparation du couple en 2020, puis la finalisation de leur divorce en juin.

L’ancien couple a connu beaucoup de changements au cours de la dernière année. En septembre, Haack a annoncé qu’elle s’était séparée d’Anstead. “Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer”, a-t-elle écrit dans un article sur les réseaux sociaux, à côté d’une photo du couple. “Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et, comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons le respect de la vie privée pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.” En novembre, il a été révélé qu’elle avait officiellement demandé le divorce.

Selon un précédent rapport de Us Weekly, des amis proches de Haack et Anstead ont été “choqués” par la nouvelle de leur séparation. Selon un initié, la plupart de leurs proches semblaient penser que les choses entre les deux étaient bonnes. “Christina et Ant ont été très discrètes à ce sujet et leurs amis sont choqués d’apprendre la nouvelle parce qu’ils semblaient heureux ensemble en public et devant les autres”, a déclaré l’initié au média.

À la suite de la nouvelle, In Touch Weekly a rapporté que le premier mari de Haack, Tarek El Moussa, lui avait apporté beaucoup de soutien. Une source a déclaré au média qu’El Moussa – qui est également sa co-vedette de Flip ou Flop – “soutient beaucoup” son ex-femme et son fils avec Ant. “Il est là pour elle et sa fiancée aussi, Heather [Rae Young], qui se sent mal pour Christina et comprend parfaitement que Tarek soutienne son ex pendant cette période”, a déclaré la source. “Tarek aime Hudson comme s’il était le sien.”