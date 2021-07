Christina Haack et Tarek El Moussa auraient été “turbulents” sur le tournage bien avant le combat explosif : “ne peuvent pas se supporter”

La relation entre les animatrices de Flip ou Flop Christina Haack et Tarek El Moussa aurait été assez “turbulente” dans les coulisses de l’émission HGTV. Un initié révèle à Intouch que le couple « prétend être des ex amicaux pour les caméras », mais en réalité, ils « ne peuvent pas se supporter ». tout en travaillant ensemble sur la série de rénovation.

“Ils se disputent dans les coulisses devant l’équipe de HGTV, qui marche sur des œufs autour d’eux et se sentent poussés à prendre parti”, a poursuivi la source, partageant que c’est “au-delà de la gêne” pour les acteurs et l’équipe sur l’ensemble. Les ex semblaient amicaux avant les récents rapports, acceptant même les nouveaux partenaires de leur ex-conjoint. Cependant, TMZ rapporte que la récente explosion du duo impliquait en quelque sorte la nouvelle fiancée de Tarek, Heather Rae Young. Le média rapporte qu’El Moussa s’en est pris à son ex-femme, lui disant que Heather est “plus chaude et plus riche” qu’elle et l’a qualifiée de “folle” et de “perdante lavée”.

“Si Tarek réussissait, Heather remplacerait Christina sur Flip ou Flop, mais il n’est pas stupide”, a déclaré l’initié à Intouch. “Il est pleinement conscient qu’elle est la force motrice du spectacle.” Il a déjà été rapporté que le comportement tendu du couple découlait de la récente confession de Christina de fumer du venin de crapaud bufo dans le cadre de son parcours de soins personnels et de bien-être sur Instagram. “[Tarek and Christina] partager des enfants, un lieu de travail. Les choses vont déborder”, a déclaré l’initié à ET à propos de leur relation. Ils ajoutent qu’El Moussa est “préoccupé” par Haack ainsi que par la sécurité de leurs deux enfants Taylor, 10 ans, et Brayden, 5 ans. ” Elle sera toujours la mère de ses enfants.”

Haack a commencé une nouvelle relation avec Joshua Hall après sa séparation d’Ant Anstead. “Nous avons eu quelques mois solides pour apprendre à nous connaître, et j’ai adoré chaque seconde”, a-t-elle précédemment écrit à propos de sa nouvelle relation. «Je suis peut-être un peu fou et je ne suis certainement pas parfait, mais je ne vivrai jamais ma vie en fonction des jugements ou des opinions des autres. Nous sommes fiers de ne jamais juger les autres et de toujours vouloir que les autres soient heureux et nous souhaitons que les autres aient le même respect.