Christina Haack et Tarek El Moussa de retour sur un ensemble Flip ou Flop

On dirait que Christina Haack et Tarek El Moussa ont mis derrière eux tout ce qui s’est produit sur le plateau de Flip ou Flop, car ils sont à nouveau en train de filmer la série. Dans le cas où vous n’êtes pas complètement au courant de votre drame sur HGTV, Tarek – comme le disent les gens – « a renversé » son ex sur le plateau il y a quelques semaines parce qu’il « n’a pas aimé la façon dont elle lui a fait signer ça. elle et l’équipe étaient prêtes à filmer le prochain segment. “

Des sources ont déclaré à TMZ à l’époque que Tarek avait affirmé qu’il avait “fait” Christina, l’avait qualifiée de “perdante ratée” et avait déclaré “Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Cela s’appelle gagner.”

Alors oui… pas génial. Mais People rapporte que les ex étaient de retour sur le plateau jeudi dernier – il semble donc que le tournage se déroule comme prévu. Oh, et on dirait aussi que la fiancée de Tarek, Heather Rae Young de Selling Sunset, l’a accompagné sur le plateau. Ce qui… intéressant !

Pendant ce temps, une source a déclaré à People que Tarek avait “super remords” à propos de son explosion, disant “Ils sont entrés en désaccord. Tarek s’est déchaîné et il a beaucoup de remords. Ce sont des ex qui partagent une histoire, des enfants et un lieu de travail, mais à l’extérieur de coparentalité, ce ne sont pas des amis. »

Pour rappel, Tarek et Christina se sont mariés de 2009 à 2018 et tournent actuellement la saison 10 de Flip or Flop — tandis que Heather se prépare pour la prochaine saison de Selling Sunset à sortir sur Netflix !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io