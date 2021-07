Christina Haack fait des câlins au nouveau petit ami «Hunky» Joshua Hall à Disneyland Date

Christina Haack s’est arrêtée au Happiest Place on Earth plus tôt cette semaine avec son nouveau petit ami, Joshua Hall. La solution rapide à Disneyland est intervenue une semaine après une dispute sur le plateau avec son premier ex-mari Tarek El Moussa lors du tournage de Flip or Flop. Bien que l’ancien couple ait divorcé en 2018, ils ont continué à travailler ensemble professionnellement sur leur longue série HGTV.

Jeudi, Haack, 38 ans, a partagé une photo du couple posant devant le château de la Belle au bois dormant, qui a été récemment rénové. Haack avait les bras autour de la taille de Hall, tandis que l’agent immobilier basé à Austin portait une casquette de baseball Texas Longhorns. “Hunky Disneyland Date”, Haack a légendé la photo, ajoutant un emoji de cœur, rapporte PEOPLE.

Christina Haack partage une photo romantique de son « rendez-vous à Disneyland » avec son petit ami « Hunky » Joshua Hall https://t.co/2K5Y4vGGhC – People (@people) 30 juillet 2021

La nouvelle que Hall et Haack sortaient ensemble a fait surface après que Haack a finalisé son divorce avec son deuxième mari, l’hôte britannique Ant Anstead, le mois dernier. Dimanche, Hall a rejoint Haack et ses trois enfants pour une journée à la plage, Haack publiant des photos de la journée amusante au soleil. Haack partage deux enfants avec El Moussa, sa fille Taylor, 10 ans, et son fils Brayden, 5 ans. Anstead et Haack sont les parents d’un fils Hudson, 22 mois.

“Ils ont récemment commencé à se fréquenter et c’était une connexion immédiate et réelle”, a déclaré une source à PEOPLE à propos de la relation de Haack avec Hall début juillet. “Ils ont aimé apprendre à se connaître en tête-à-tête sans bruit extérieur.” Une autre source a déclaré à Us Weekly que Haack et Hall se sont rencontrés il y a quelques années lors d’une conférence sur l’immobilier alors qu’elle était encore avec Anstead.

Haack a révélé plus tard qu’elle et Hall sortaient ensemble depuis des mois lorsqu’elle a défendu leur relation dans une publication Instagram du 8 juillet. “Lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier, les synchronicités nous ont frappés si fort et si vite qu’elles étaient impossibles à ignorer. Je me suis immédiatement sentie folle de protection envers lui et je voulais le garder pour moi et apprendre à se connaître avant que la tornade (attention médiatique) ne frappe. ,” elle a écrit. “Nous avons eu quelques mois solides pour apprendre à nous connaître et j’ai adoré chaque seconde.”

Le voyage de Haack à Disneyland est intervenu après que Flip ou Flop ait fait la une des journaux pour un incident en coulisses. El Moussa aurait lancé une “tirade verbale” dirigée contre Haack, et il aurait dit à Haack que sa fiancée, Heather Rae Young, était “plus chaude et plus riche”. Des sources ont déclaré à TMZ El Moussa a déclaré à Haack que “le monde sait que vous êtes fou”. El Moussa n’était apparemment pas satisfait de Haack pour avoir écrit sur le fait de fumer du venin de crapaud Bufo pendant ses vacances avec Hall.

“Ils sont entrés en désaccord. Tarek s’est déchaîné et il a beaucoup de remords”, a déclaré un initié à PEOPLE le 22 juillet. “Ce sont des ex qui partagent une histoire, des enfants et un lieu de travail, mais en dehors de la coparentalité, ils sont pas amis.”