Christina Haack montre une vue sur l’océan dans un nouveau manoir de 10 millions de dollars

Cristina Haack termine l’année avec un divorce, de nouveaux fiançailles et un nouveau manoir avec vue sur l’océan.

Et la star de télé-réalité ne perd pas de temps à montrer sa nouvelle vie.

Haack, 38 ans, a récemment donné aux fans un aperçu de la vue depuis sa maison tentaculaire de 10,5 millions de dollars à Dana Point, en Californie.

La co-animatrice de «Flip or Flop» a été vue marchant dehors pendant le coucher du soleil vers sa vaste terrasse et sa piscine à débordement, alors qu’elle montrait son chien hurlant aux sirènes au loin.

«Est-ce que quelqu’un d’autre (chien) fait ça aux sirènes ?! C’est mon truc préféré », a-t-elle écrit sur Instagram.

Pendant ce temps, la personnalité de la télévision a également célébré Noël dans sa nouvelle maison avec sa famille.

Dans un autre article, l’animatrice de « Christina on the Coast » a posé devant son sapin de Noël avec son fiancé, Josh Hall, et ses trois enfants : sa fille Taylor, 11 ans, et ses fils Brayden, six ans et Hudson, deux.

« Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit », peut-on lire en légende.

Avant de se fiancer avec Hall, elle a acheté le nid d’amour, qui a été construit en 2020 et s’étend sur plus de 6 000 pieds carrés avec cinq chambres et 6,5 salles de bains.

La maison est située dans la communauté fermée exclusive, The Strand at Headlands, comprenant environ 45 maisons. Les commodités du quartier comprennent un accès exclusif au club de plage privé de la communauté avec un centre de remise en forme, une piscine, un bar et un salon.

Christina Haack avec sa famille et son chien sur le pont. Instagram/@christinahaackChristina Haack dans sa salle à manger. Instagram/@christinahaack

Les aménagements intérieurs comprennent un bureau à caissons, une salle de cinéma recouverte de moquette sur deux niveaux et une salle de billard.

Le terrain d’un quart d’acre surplombe l’océan Pacifique et dispose d’une piscine, d’un bain à remous, d’un foyer et de coins salon et repas extérieurs. La terrasse sur le toit dispose d’une grande cheminée et de coins salon et repas supplémentaires.

La cuisine du chef comprend des comptoirs en granit, deux îlots, des armoires et des tiroirs à fermeture automatique, un garde-manger et un coin repas fenêtré avec des plafonds cathédrale en pointe.

Christina Hack avec son bouledogue français dans l’une de ses cinq chambres. Instagram/@christinahaack Christina Haack dans l’une de ses sept salles de bains. Instagram/@christinahaack

Pendant ce temps, la suite du propriétaire dispose d’une cheminée, d’une salle de bain de type spa et d’une baignoire autonome, selon la liste.

Haack a acheté la maison après avoir déchargé la maison de 5,35 millions de dollars qu’elle partageait avec son ex-mari, Ant Anstead.

Le « Christina Family Trust » a acheté le manoir le 7 juillet, selon les archives, un peu plus de deux semaines après avoir finalisé son divorce avec le présentateur britannique de 42 ans « Wheelers Dealers ».