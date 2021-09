Christina Haack paie Pretty Penny pour une nouvelle maison de vacances

Christina Haack est en mouvement. Selon Dirt, Haack a acheté une maison près de Nashville, Tennessee à la mi-mai, et ce n’est pas une demeure minable pour l’investisseur immobilier. Sa nouvelle maison, qui servira de maison de vacances pour elle-même et ses trois enfants, sera présentée dans son émission Christina on the Coast, diffusée en première sur HGTV le 3 juin.

Dirt a rapporté que Haack a acheté la propriété pour 2,5 millions de dollars. La maison se trouve à la périphérie de Franklin, dans le Tennessee, à environ 40 km au sud-ouest du centre-ville de Nashville. Sa propriété a quatre ans et compte six chambres et cinq salles de bain et demie. Haack a parlé de l’achat de la propriété, qui servira de maison de vacances, lors d’un entretien avec PEOPLE.

La nouvelle maison de Christina Haack dans le Tennessee apparaîtra sur Christina on the Coast: “Un nouveau départ” https://t.co/PVJSAihy0E – People (@people) 14 mai 2021

Au cours de son interview avec la publication, Haack a expliqué qu’elle était tombée amoureuse du Tennessee après avoir visité l’État avec ses enfants – sa fille Taylor et son fils Brayden, qu’elle partage avec son ex-mari Tarek El Moussa et son plus jeune fils Hudson, qu’elle partage avec son ex-mari, Ant Anstead. Elle a dit qu’elle était ensuite retournée seule dans la région et avait décidé d’explorer l’immobilier. Elle a déclaré: “Je suis tombée amoureuse du Tennessee lorsque j’ai emmené les enfants là-bas en octobre pour rendre visite à mon amie et nutritionniste Cara Clark qui avait récemment déménagé là-bas.” La personnalité de HGTV a ajouté : “Le Tennessee est magnifique et les gens là-bas sont si gentils.”

En fin de compte, Haack est tombée amoureuse de la magnifique ferme qu’elle a fini par acheter. Elle a poursuivi: “Cette ferme moderne incroyablement belle avait été sur le marché un jour, alors nous sommes allés la voir et je suis immédiatement tombée amoureuse et j’ai fait une offre. C’est sur 23 acres, super privé et a tout ce que je pouvais imaginer et plus. ” Même si Haack a acheté une nouvelle maison dans le Tennessee, elle n’y déménagera pas à temps plein. Au lieu de cela, la résidence servira de maison de vacances de ses rêves pour elle-même et sa famille. “Être là-bas sur toutes ces terres m’a rappelé mes souvenirs d’enfance préférés, qui étaient de passer des étés à la ferme de mes grands-parents”, a expliqué Haack. “Je me sentais si insouciant et j’adorais sortir leurs quads et traîner avec mes cousins ​​sur tout le territoire.”