Christina Haack partage une mise à jour troublante sur la santé impliquant une « douleur extrême à l’estomac »

Christina Haack ne prend aucun risque sur sa santé. La star de Christina on the Coast, 38 ans, a tout raconté via ses comptes sur les réseaux sociaux. Le jeudi 21 octobre, elle a déclaré à ses abonnés qu’elle avait récemment subi une endoscopie, une procédure médicale visant à examiner de plus près le tube digestif. Haack a subi l’examen à la suite d’une « douleur extrême à l’estomac », dont elle dit être victime depuis plusieurs années.

« Je souffre par intermittence depuis 2016 de douleurs abdominales extrêmes », a-t-elle écrit dans un article sur les réseaux sociaux. « Cela a été radié car le stress et les médecins ont essayé de me mettre sous toutes les pilules/médicaments, mais heureusement, j’ai réalisé que masquer ce n’était pas la solution. Je voulais résoudre le problème alors je me suis vraiment concentré sur ma nutrition et cela a semblé aller mieux, mais l’année dernière, cela s’est à nouveau déclenché et tout d’un coup, les douleurs à l’estomac sont revenues. »

Elle avait déjà été diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto. En ce qui concerne la maladie auto-immune, elle a déclaré au moment de son diagnostic que « l’anxiété peut provoquer des poussées majeures et que ma plus grande chose que j’ai remarquée est ma santé digestive / intestinale ».

« En gros, si je ne mange pas SUPER propre, j’ai une horrible sensation de brûlure », a écrit Haack, ajoutant qu’elle a depuis « enfin trouvé le bon médecin » pour traiter ses symptômes et a subi une endoscopie complète et des tests gastro-intestinaux la semaine dernière pour la petite bactérie intestinale prolifération (SIBO).

Selon les rapports en ligne de la Mayo Clinic, le SIBO « se produit lorsque le passage des aliments est ralenti dans le tube digestif, provoquant une augmentation anormale de la population bactérienne dans l’intestin grêle ».

À la suite de son diagnostic, Haack dit qu’elle « prie juste pour que tout revienne bien et que quelques séries d’antibiotiques tuent toutes les bactéries qui endommagent mon tractus gastro-intestinal », ajoutant: « J’ai parlé à beaucoup de gens à ce sujet et je veux juste souligner à quel point il est important de faire confiance à ses propres instincts de santé et de ne pas ignorer les choses qui se passent dans son corps. »