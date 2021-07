Christina Haack retourne au travail sur ‘Flip or Flop’ sans l’ex Tarek El Moussa après une dispute houleuse

Christina Haack était de retour au travail sur Flip ou Flop jeudi, mais il y avait une personne visiblement absente du plateau. Son ex-mari Tarek El Moussa était introuvable dans un bref clip qu’elle a partagé sur son histoire Instagram. Haack a partagé la vidéo après que TMZ a signalé qu’il y avait eu un différend sur le plateau entre les deux ex le 14 juillet.

Haack, 38 ans, a partagé une brève vidéo de l’intérieur d’une maison avec l’équipe de Flip ou Flop. “Belle journée sur le plateau Flip ou Flop”, a-t-elle écrit dans la légende, ajoutant un emoji de caméra. Il n’y avait aucun son dans le bref clip, ni aucun signe d’El Moussa, 39 ans, là-bas. El Moussa était loin du décor de toute façon. Lundi, il a déclaré aux fans que lui et sa fiancée, la star de Selling Sunset, Heather Rae Young, étaient en vacances à Saint-Barth.

(Photo : Christina Haack/@christinahaack)

Plus tôt cette semaine, une source de production a déclaré à TMZ El Moussa “s’être renversé” sur Haack parce qu’il n’aurait pas aimé la façon dont Haack et l’équipe de production lui ont dit qu’ils étaient prêts à commencer le tournage. Au cours de son “éruption”, El Moussa aurait lancé une “tirade verbale” et aurait comparé Haack à Young. Il aurait dit que Young était “plus chaud et plus riche” que Haack. El Moussa aurait dit à sa co-star qu’il l’avait “fabriquée” et l’aurait qualifiée de “perdante ratée”.

À un moment donné, El Moussa aurait crié “Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Cela s’appelle gagner.” Il a ensuite crié sur Haack, lui disant que “le monde sait que tu es folle”. Des sources ont déclaré à TMZ que ce n’était pas la première fois qu’El Moussa criait après Haack. Après cet incident, l’équipe a dû filmer Haack et El Moussa séparément. El Moussa et Haack se sont mariés de 2009 à 2018 et sont les parents de Taylor, 10 ans, et Braydon, 5 ans.

Les sources de Entertainment Tonight ont déclaré que les tensions étaient élevées sur le plateau de Flip or Flop depuis que Haack a admis avoir fumé du venin de crapaud Bufo pendant ses vacances avec son nouveau petit ami, Joshua Hall. “[Tarek and Christina] partager des enfants, un lieu de travail. Les choses vont bouillonner », a déclaré la source d’ET. El Moussa est « préoccupé » par Haack et leurs enfants, ajoutant qu’« elle sera toujours la mère de ses enfants ».

Après que Haack et El Moussa ont finalisé leur divorce, Haack a épousé l’animateur de télévision britannique Ant Anstead en décembre 2018. Ils ont accueilli leur fils Hudson London Anstead en septembre 2019. Environ un an plus tard, les deux ont annoncé leur séparation. Ils ont finalisé leur divorce en juin 2021. Quant à El Moussa, il a annoncé ses fiançailles avec Young en juillet 2020.

Haack a commencé à sortir avec Hall plus tôt ce mois-ci. Mercredi, elle a partagé une nouvelle photo avec lui, le remerciant pour son soutien. “Ride or Die. Certaines personnes ont la chance d’avoir une éternité pour la première fois, mais personne ne devrait avoir honte si les choses ne fonctionnent pas et personne ne sait ce qui se passe derrière des portes closes – rappelez-vous cela avant de porter des jugements et des hypothèses”, a-t-elle écrit. “Et cette femme/maman a encore la chance que cet homme me choisisse.”