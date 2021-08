Christina Haack suscite une conversation sur ses fiançailles après avoir publié et supprimé une photo avec une bague fantaisie

La personnalité de HGTV, Christina Haack, suscite des rumeurs de fiançailles avec son nouveau petit ami, Joshua Hall. Selon TMZ, les rumeurs ont commencé après que Haack a publié une photo sur Instagram dans laquelle elle serait vue portant une bague à ce doigt. La nouvelle arrive près de deux mois après qu’elle soit devenue officielle pour la première fois avec son petit ami sur Instagram.

Dimanche, Haack aurait posté une photo d’elle et Hall posant sur un yacht aux côtés de sa mère. Ceux qui ont vu le post ont vite remarqué que la star de Flip ou Flop semblait arborer un diamant sur son annulaire gauche. Peu de temps après avoir posté la photo, elle l’a supprimée. Elle a ensuite rapidement posté un autre cliché du trio sur le yacht dans lequel il n’y avait pas de bague. Haack a également désactivé les commentaires sur le nouveau message.

Comme mentionné précédemment, Haack et Hall, qui est un agent immobilier, déclenchent des rumeurs de fiançailles environ deux mois après avoir rendu public leur relation. Début juillet, la star de Christina on the Coast a posté sur Instagram une photo d’elle et de son nouveau mec, qu’elle a légendé avec une longue déclaration sur la façon dont leur relation a commencé. Elle a commencé: “J’ai rencontré Josh quand je n’étais pas dans un état de peur ou de combat ou de fuite… d’anxiété en 15 minutes).”

Haack a poursuivi en expliquant qu’elle avait rencontré Hall au printemps dernier et qu’ils avaient instantanément formé un lien étroit. Elle a écrit que les deux ont vraiment appris à se connaître avant que les médias ne commencent à couvrir leur relation. Même si leur relation fait l’objet d’un certain examen maintenant qu’elles sont rendues publiques, elle et Hall ne regardent pas en arrière.

“Nous avons décidé que ce qui était dans le passé appartient au passé. Nous ne regardons pas toutes les bêtises en ligne”, a-t-elle poursuivi. « Internet et les réseaux sociaux sont parfaits pour les entreprises ou pour rester au courant de la famille / des amis, mais peuvent également être toxiques et (soyons réels) assez faux. Je suis peut-être un peu fou et je ne suis certainement pas parfait mais je ne vivrai jamais mon la vie basée sur les jugements ou les opinions d’autres peuples.” Haack a rendu publique sa nouvelle relation au milieu de la finalisation de son divorce avec Ant Anstead, avec qui elle partage son plus jeune fils Hudson, qui aura 2 ans en septembre.