Christina Mchale se qualifie pour la 30e de finale de l’US Open

31/08/2021

Le à 09:45 CEST

Christina Mchale, américaine, numéro 119 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-1 et 7 (7) -6 (5) en une heure et quarante-cinq minutes au joueur de tennis américain Emma Navarro, numéro 337 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, la joueuse de tennis parvient à se qualifier pour la 30e de finale de l’US Open.

Pendant le match, la joueuse américaine a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 68% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 59% des points de service. Quant à l’Américaine, elle a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, son efficacité était de 52%, elle a commis 5 doubles fautes et a réalisé 47% des points de service.

En 30e de finale, Mchale affrontera le joueur tchèque Barbora Krejcikova, numéro 9 et tête de série numéro 8, demain mercredi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et un total de 237 joueurs participent et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, ceux qui réussissent à gagner lors de la phase de qualification précédente et les joueurs invités . De même, elle est célébrée entre le 24 août et le 11 septembre à New York.