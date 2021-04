Christina Milian accueille son troisième enfant: “ Quelle aventure ”

Christina Milian a accueilli son deuxième enfant avec son mari Matt Pokoro (Photo: Christina Milian / Instagram)

Christina Milian a accueilli un troisième enfant au monde et son deuxième avec son mari Matt Pokoro.

La chanteuse, 39 ans, a annoncé la nouvelle dans un post Instagram samedi avec une photo dans laquelle elle peut être vue berçant le nouveau-né.

Elle a écrit: “ Kenna, Bienvenue dans le monde bébé garçon! Wow, quelle aventure nous sommes depuis le jour où il a été conçu! Je remercie Dieu tous les jours de m’avoir béni avec son énergie super active (je me demande d’où il la tire? ) et maintenant pour rencontrer notre bébé en bonne santé?! Reconnaissant. Béni.

«Maintenant, c’est un groupe de 5 bébé! Merci mon @mattpokora d’être le meilleur partenaire / papa / meilleur ami qu’une femme puisse demander. Tu es un roi à mes yeux.

La fauvette américaine est déjà la mère de sa fille Violet, âgée de 11 ans, qu’elle partage avec son ex The-Dream et son fils Isaiah, un, avec Matt, 34 ans.

Christina a révélé qu’elle était de nouveau enceinte en décembre de l’année dernière, 10 mois après avoir donné naissance à son fils Isaiah.

Elle a partagé l’heureuse nouvelle avec ses fans sur Instagram dans un post touchant.

Sur une photo prise au coucher du soleil sur une plage, le chanteur français Matt a été vu en train de déposer un baiser sur la bosse de bébé de sa femme.

Elle a écrit: “ Toi et moi + 3 #plus d’amour.’

Matt a également partagé une image sur sa page Instagram qui montrait leur fils de 10 mois tenant la bosse de sa mère.

Le chanteur a écrit en français: “Toi et moi + 3 Isaiah est déjà un grand frère protecteur.”

Christina et Matt ont commencé 2020 en beauté lorsqu’ils ont accueilli Isaiah dans le monde le 20 janvier.

Dans l’annonce, la star de Bring It On: Fight to the Finish a écrit: “ Et nous commençons. Ésaïe 20/01/20. Simplement parfait. Le monde est à vous, fils. Amour, maman et papa.

Matt a partagé une photo similaire, écrivant un message en français qui disait: «Il était une fois Isaiah, né le 20 janvier 2020… c’est à vous d’écrire le reste. Bienvenue mon fils.

