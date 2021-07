Christina Milian ne chantera jamais au mariage d’un ex

*Christine Milian peut chanter à votre mariage – tant que vous n’êtes pas un ex !

Milian est de retour sur le Netflix écran jouant le rôle principal de la pop star en herbe Erica Wilson – qui décroche un concert au mariage de son ex-fiancée (geai pharaon) dans un hôtel de luxe. Tout en essayant de garder leur passé secret de la future épouse de son ex, Beverly (Christiani Pitts), les choses s’échauffent dans la station alors que le frère de son ex-fiancé Caleb (Murs Sinqua) commence à tomber amoureux d’elle.

Sinqua Walls dans le rôle de Caleb King, Christina Milian dans le rôle d’Erica Wilson dans ‘Resort to Love’ (Cr. David Bloomer/ NETFLIX © 2020)

Le correspondant d’EUR, Ty Cole, a parlé à Milian de son personnage, de la chanson de mariage ultime, et a déclaré qu’elle ne chanterait jamais aux mariages d’un ex.

Cole : Vous êtes-vous inspiré de votre vie réelle pour vous préparer au rôle d’Erica ?

Milian : Avec certitude! J’ai définitivement eu le tapis sous moi au début de ma carrière dans l’industrie musicale. La musique est l’un de ces rêves remplis de feu et d’amour – ce n’est pas une industrie facile, et j’ai déjà été à la place d’Erica. J’ai perdu un contrat d’enregistrement, tant de promesses m’ont été faites… et puis c’est parti. Je suis une personne très optimiste et je crois qu’il y a une raison à tout, c’est pourquoi j’aime le rôle d’Erica.

Cole : Selon vous, quelle est la chanson de mariage ultime ?

Millian : “Toute ma vie” de K-Ci et JoJo

Christina Milian dans le rôle d’Erica Wilson dans RESORT TO LOVE (Cr. David Bloomer/ NETFLIX © 2020)

Cole : Chanteriez-vous au mariage de votre ex ?

Milian : Non [laughing]! Je ne pense pas que je pourrais faire ce qu’Erica a fait. La différence entre Erica et moi, c’est que je suis sur mon ex, et Erica est toujours amoureuse du sien. Pour Erica, c’est sa chance de voir pourquoi sa relation n’a pas fonctionné et de déterminer si c’est l’amour de sa vie.

Voyez Milian chanter pour l’amour dans “Resort To Love” sur Netflix le 29 juillet.

Pour plus de détails, suivez #ResortToLoveNetflix | @NetflixFilm