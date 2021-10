Christina Nance, portée disparue il y a deux semaines, a été retrouvée morte dans un fourgon de police à Huntsville Ala.

Tragique découverte du corps d’une femme noire disparue à Huntsville.

X

Christina Nance, 29 ans, portée disparue il y a 2 semaines, a été retrouvée morte dans un fourgon de police garé devant les bureaux des forces de l’ordre à Huntsville, en Alabama. Maintenant, sa famille exige des réponses. pic.twitter.com/HwaGpvIMCn – Lance Cooper (@lmauricecpr) 14 octobre 2021

De BlackEnterprise :

Une famille a le cœur brisé et demande des réponses après le corps de 29 ans Christine Nance a été retrouvé à l’intérieur d’un fourgon de police inutilisé en Alabama. Lundi, le corps de Nance a été identifié après qu’un policier l’a trouvé à l’extérieur du complexe de sécurité publique de Huntsville alors qu’il passait jeudi devant un vieux fourgon de police inutilisé, rapporte AI. La police n’a remarqué aucun signe visible de traumatisme corporel ou d’acte criminel. Maintenant, c’est au rapport d’autopsie de déterminer exactement comment Nance est mort. « La cause officielle du décès sera déterminée en attendant l’achèvement des rapports d’autopsie et de toxicologie », indique un communiqué de la police. « Les résultats de l’analyse toxicologique et d’autres études supplémentaires peuvent prendre plusieurs mois, et ils seront finalisés par un médecin légiste d’État. »

L’indépendant:

Les médias locaux indiquent que Mme Nance a été découverte vers 9 h 15 jeudi à l’extérieur du complexe de sécurité publique de Huntsville.

WAFF48 (télévision locale)

WAFF s’est assis avec la famille de Christina pour en savoir plus sur ce qui lui est arrivé. « Elle était juste une personne très positive, aimant s’amuser et attentionnée, très douce, très douce », a déclaré Whitney Nance, la sœur de Christina. « Elle était amusante à côtoyer, vraiment douce et innocente », a déclaré la cousine de Christina, Amanda Mastin. « Nous n’avons aucune idée de comment elle s’est retrouvée là-bas, pourquoi là-bas, pourquoi là-bas », a ajouté Nance. La famille a signalé la disparition de Christina il y a environ deux semaines et la recherche frénétiquement.

Le coroner du comté de Madison a pratiqué une autopsie et n’a trouvé « aucun acte criminel ».

Les femmes et les filles noires, brunes et autochtones disparues passent relativement inaperçues, recevant rarement plus qu’un commentaire passager dans les médias locaux.

Cela doit changer.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.