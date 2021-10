Christina Ricci a épousé Mark Hampton – deux mois après l’annonce de votre grossesse.

Ce samedi 9 octobre, l’actrice de ‘The Addams Family’ a annoncé la nouvelle à ses abonnés Instagram, elle a épousé le styliste Mark Hampton – dont elle attend un bébé – avec le message « M. Et Mme » (M. et Mme)

Parallèlement au message, Christina a partagé un aperçu de son grand jour, avec un selfie romantique d’elle et de Mark.

Le mariage intervient deux mois après que l’actrice hollywoodienne a annoncé qu’elle attendait son deuxième bébé, ce qui pour beaucoup était choquant car elle était au milieu de son horrible divorce. Christina Ricci a divorcé de son mari, James Heerdegen avec qui elle a un fils, Freddie. Lorsqu’elle a demandé le divorce, elle a cité des « différences irréconciliables » – son mariage était très conflictuel, elle a dénoncé son ex pour violence domestique et a demandé une ordonnance restrictive. En juillet, un juge a signé le divorce de Christina.

On ne sait pas exactement quand Christina et Mark ont ​​commencé à sortir ensemble… mais… eh bien, ils sont déjà mariés et attendent un bébé ensemble. La vie continue!

Ainsi, Christina Ricci a épousé Mark Hampton. Toutes nos félicitations!