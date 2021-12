Christina Ricci accueille une petite fille, révèle son nom et sa première vidéo

Félicitations pour Christina Ricci ! Mercredi, elle a révélé qu’elle avait donné naissance à une petite fille. Bien qu’il s’agisse du premier enfant de Ricci avec son mari, Mark Hampton, elle partage son fils Freddie avec son ex, James Heerdegen, par Page Six.

Ricci a posté un court clip de sa fille pour annoncer la nouvelle passionnante. Parallèlement à la vidéo, qui montrait sa petite fille toute blottie dans son lit peu de temps après la naissance, l’acteur a révélé quelques détails sur son petit. Elle a écrit que le nom de sa fille est Cleo et a ajouté qu’ils « sont tellement amoureux d’elle ». Ricci a continué à écrire, « elle a aussi le père le plus incroyable qu’on puisse imaginer. »

Le mari de Ricci a également publié un article sur leur nouveau-né. Dans son message, il a révélé le nom complet de leur fille, qui a un lien avec un personnage historique célèbre. Hampton a écrit que le nom complet de leur fille est Cleopatra Ricci Hampton. Il a légendé une photo de leur bébé : « Mon cœur a explosé. @riccigrams et bébé Cleo vont à merveille, nous nous reposons tous après une matinée si mouvementée… bienvenue dans le monde bébé Cleopatra Ricci Hampton. »

Le petit du couple est arrivé environ deux mois après avoir marché dans l’allée. Comme l’a noté Us Weekly, les deux ont posté des photos de leurs noces, qui ont eu lieu à Los Angeles. Sur les clichés, qui ont été pris sous une arche de roses, on pouvait voir Hampton portant une chemise boutonnée blanche sans cravate ni veste. Ricci arborait un look similaire pour leur mariage discret. Ricci et Hampton ont révélé la nouvelle de leur mariage près de deux mois après avoir annoncé leur grossesse.

Lorsque Ricci est apparue à Awesome Con en août, elle a expliqué comment elle se débrouillait avec sa grossesse. Elle a partagé que sa deuxième grossesse était très différente de sa première, disant aux fans : « La dernière fois, j’ai eu une grossesse très différente. J’ai pris environ cent livres parce que c’était le vortex polaire et je suis resté à l’intérieur et j’ai mangé. De plus, je C’était comme une actrice de 34 ans qui n’avait pas vu de glucides depuis 5 ans, alors vous savez, j’étais vraiment excitée. Un peu trop excitée. » Quant à la façon dont elle se débrouillait avec sa deuxième grossesse, elle a dit qu’elle se sentait « bien » mais qu’elle souffrait toujours d’effets secondaires tels que le reflux acide et l’enflure. Pourtant, elle a pu rester active pendant sa grossesse, car elle a ajouté: « Je fais toujours beaucoup de choses. Je cours chaque jour. »