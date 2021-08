Christina Ricci enceinte de bébé n°2 après un divorce déchirant

Christina Ricci a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant le 10 août. Ricci, 41 ans, a partagé une photo échographique de son nouveau bébé. Le coiffeur de célébrités Mark Hampton semble être le père du bébé, car il a également publié des photos d’échographie sur Instagram le même jour. Ils se sont également tagués dans leurs publications. Ricci a également un fils avec son ex-mari, James Heerdegen.

“La vie continue de s’améliorer”, a écrit Ricci en légende de son message. Elle a également inclus un emoji en forme de cœur à côté de la poignée Instagram de Hampton. Hampton a partagé exactement la même légende sur son message. On ne sait pas quand Hampton et Ricci ont commencé à sortir ensemble, note Page Six. Le 14 juillet, elle a fêté son anniversaire en publiant une photo de lui dans un restaurant. “Bon anniversaire [Hampton], écrivait-elle à l’époque. “personne préférée, magnifique humaine, porteuse de toutes choses heureuses, magiques et bonnes. Je t’aime. Cette année prochaine sera la meilleure à ce jour.” Il est possible que le commentaire “l’année prochaine” soit une référence à la grossesse de Ricci.

L’heureuse nouvelle arrive pour Ricci après un divorce difficile avec Heerdegen. Ils se sont fiancés en 2013 après avoir travaillé ensemble sur la série Pan Am. Ils ont accueilli leur fils Frederick Heerdegen en août 2014. En juillet 2020, Ricci a demandé le divorce, accusant Heerdegen de “graves violences physiques et psychologiques”. Elle a affirmé que certains des incidents se sont produits devant leur fils. Quelques jours avant qu’elle ne demande le divorce, la police a répondu à un appel à leur domicile, mais il n’a pas été arrêté.

En janvier, Ricci a obtenu une ordonnance d’interdiction de violence domestique. Dans le dossier, elle a rappelé des vacances en Nouvelle-Zélande au cours desquelles le comportement de Heerdegen a commencé à faire en sorte que l’actrice de la famille Addams “se sente extrêmement isolée”. Il a également dit quelque chose qui lui a fait penser qu’il “pourrait me tuer”. Elle a également accusé Heergeden de l’avoir « brutalement » agressée en décembre 2019. Elle a affirmé que Heergeden « s’était concentré uniquement sur le fait de me punir et de me terroriser 24 heures sur 24 » pendant le verrouillage de COVID-19 en 2020. Ricci a écrit que Heergeden « m’a pourchassé à travers et hors de la maison” lorsqu’elle a essayé d’appeler le 911 le 2 juin. “Il m’a attrapé les poignets et les mains, m’a traînée et a claqué mon corps dans le foyer que nous avons dans la cour”, a-t-elle écrit. “J’ai souffert de coupures, d’ecchymoses et de douleurs à la hanche, ce qui me fait encore mal aujourd’hui.” Heergeden a nié les allégations par l’intermédiaire de son avocat dans une déclaration à TMZ. En février, Heergarden a déposé une injonction contre Ricci.

En avril, Ricci et Heergarden ont soumis un accord de garde pour Frederick, et il a été approuvé par la Cour supérieure du comté de Los Angeles, rapporte Page Six. L’accord permet à Frederick de vivre avec Ricci à Vancouver, où elle a déménagé pour un projet. Heergeden a obtenu des droits de visite et Ricci a accepté de payer ses frais de voyage.