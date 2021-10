Christina Ricci présente Baby Bump avec une tenue chic parfaite pour l’automne

C’est officiellement la saison d’automne des filles chaudes!

Et Christina Ricci vient de présenter son baby bump en pleine croissance avec un moment de style fabuleux. L’actrice de la famille Addams, qui est enceinte de son deuxième enfant, s’est rendue sur Instagram Stories le samedi 16 octobre pour partager un adorable selfie de sa tenue prête pour l’automne, dans laquelle elle portait une robe nuisette couleur caramel à pois noirs.

La pièce phare comportait également des manches longues bouffantes et un col haut. Elle a encore plus mis en valeur son baby bump en accessoirisant sa taille avec une ceinture noire qu’elle a enveloppée dans un nœud parfait. Christina a complété son ensemble avec des leggings noirs et des sandales à glissière assorties.

« Style de grossesse fortement influencé par les chats sauvages et les oursons gommeux », a plaisanté la vedette dans sa légende, ajoutant le hashtag, « # 31weekspregnantandoverit ».

Depuis qu’elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec un coiffeur Marc Hampton en août, qu’elle a épousée plus tôt ce mois-ci, la star notoirement privée de Casper a donné aux fans de rares aperçus de son parcours de grossesse.