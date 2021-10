Christina Ricci s’est mariée après avoir annoncé sa grossesse

Le mariage intervient moins de deux mois après que Ricci a révélé qu’elle était enceinte. L’actrice de Sleepy Hollow a révélé la nouvelle du bébé avec des photos échographiques. « La vie continue de s’améliorer », a écrit l’actrice dans les clichés qu’elle a partagés via Instagram.

Fin août, Ricci a révélé qu’elle profitait de sa grossesse, malgré quelques effets secondaires irritants. « Me siento bien. Tengo un reflujo ácido realmente terrible en este momento. Mis tobillos son del tamaño de mi cuello. Pero aparte de eso, he estado bastante bien”, dijo durante una sesión de preguntas y respuestas . « Yo todavía estoy haciendo muchas Choses. Je cours chaque jour ».

C’est le deuxième enfant de Christina Ricci et le premier avec Hampton. Elle partage son fils de 7 ans Freddie avec son ex-mari James Heerdegen. Elle a épousé le producteur de film en 2013 avant de demander le divorce en juillet 2020. Ricci a obtenu la garde exclusive de Freddie tandis que Heerdegen a obtenu le droit de visite.

Ricci a ajouté lors de sa comparution à la convention que sa deuxième grossesse avait des différences notables par rapport à sa première. « La dernière fois, j’ai eu une grossesse très différente », a-t-elle expliqué. « J’ai pris environ cent livres parce que c’était le vortex polaire et je suis resté à l’intérieur et j’ai mangé. De plus, j’étais une actrice de 34 ans qui n’avait pas vu de carburateur depuis 5 ans, donc vous savez, j’étais vraiment excitée. »